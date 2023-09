El líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha obert una finestra als esdeveniments de la transició espanyola en una entrevista a 'Aquí Catalunya', a la Cadena Ser. Trias ha suggerit que els socialistes podrien haver tingut un paper en el cop d'Estat del 23-F i que ell creu que "els socialistes estaven al darrere".

Durant la seva conversa amb els periodistes, Trias ha emès la seva visió de la transició espanyola, afirmant que, en alguns aspectes, "va anar bé", però lamentant que no va abordar adequadament l'encaix territorial. Amb vehemència, ha afegit: "Potser encara hi ha alguns innocents que creuen que el senyor Tejero estava al darrere del cop d’Estat?"

El líder polític de Junts a Barcelona ha insistit que els socialistes eren els responsables dels esdeveniments del 23-F. "Ja ho saben. Diran que estic gagà, que estic gran, però és evident", ha assegurat. Trias ha assenyalat que aquest cop d'Estat va aturar l'avanç de l'autonomia regional, afirmant: "Va ser el que va passar. Va acabar el 23-F, va canviar el govern i el primer que va fer el PSOE va ser la LOAPA."

No obstant això, Trias ha evitat donar noms concrets i ha admès que no té coneixement sobre si Felipe González estava al corrent dels detalls del cop. "No em vull ficar en més embolics", ha conclòs.