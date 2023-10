Cinc milions i mig d’habitants, l’equivalent al 90% de la població de Catalunya, veuran un augment de la factura de l’aigua en els pròxims mesos. Segons ha anunciat aquest dimarts la principal distribuïdora d’aigua del territori, Aigües Ter-Llobregat (ATL), l’actual context de sequera i inflació obligarà a apujar el preu d’aquest servei en més d’un centenar de municipis. En total, s’estima que el cost de l’aigua podria pujar prop d’un euro per persona i mes. Per a una família de quatre persones, això suposarà uns 48 euros més a l’any.

Segons explica la distribuïdora, aquest increment de la tarifa no s’aplicarà igual a tots els municipis i, per tant, no afectarà per igual tots els usuaris. Aquest dimarts s’aprovarà l’augment del preu majorista d’aquest servei i, a partir d’aquí, es comunicarà a les empreses gestores així com als ajuntaments implicats. Seran aquests els que, finalment, decidiran com afectarà els usuaris. L’impacte final a la factura dels usuaris dependrà, per exemple, de quanta aigua obtingui una ciutat del circuit del Ter-Llobregat, així com dels acords amb les distribuïdores i els acords de cada consistori.

Aquests són els 116 municipis que compren aigua de la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) i que podrien veure’s afectats per aquest increment a la factura de l’aigua:

Els responsables d’ATL expliquen que l’increment en el cost de l’aigua serà molt variable. «Hi ha municipis que depenen al 100% de l’aigua proporcionada per ATL. D’altres només recorren a aquest circuit en moment puntuals», expliquen. En aquest cas, doncs, els municipis més afectats seran aquells que més depenen d’aquesta xarxa. La majoria de municipis afectats es troben a l’àrea de Barcelona, tot i que també en altres poblacions del Vallès, el Maresme, la Selva, el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Solsonès. Entre aquests destaquen grans ciutats com, per exemple, Barcelona, Mataró i Terrassa.