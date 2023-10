Les receptes pels medicaments de la família del fàrmac Ozempic han superat el quart de milió durant els vuit primers mesos d'enguany a Catalunya. Segons dades del Servei Català de la Salut analitzades per l'ACN, entre gener i agost del 2023 el sistema públic en va registrar 267.982, un 33% més que en el mateix període de l'any anterior i un 70% més que en els vuit primers mesos del 2021. Ozempic només té permís per ser receptat a pacients amb diabetis tipus 2, però també s'està prescrivint a persones amb obesitat, segons la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. El medicament es troba amb subministrament "limitat" des del setembre i l'Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS) insta els metges a "cenyir-se" als usos autoritzats.

Les dades inclouen tot el grup de medicaments tipus A10BJ, és a dir, els que es fan servir per a la diabetis tipus 2 i ara també per a l'obesitat. Són tots anàlegs del pèptid similar al glucagó tipus 1 (GLP-1). Un d'ells és Ozempic, que, segons l'AEMPS, s'està distribuint de manera "controlada" tant en el format de 0,25 mg, com en el de 0,5 mg i el d'1 mg, ja que es disposen "d'unitats limitades". A banda, el grup A10BJ també inclou altres productes similars amb problemes de subministrament, com ara Trulicity, Victoza o també Saxenda, l'únic d'aquesta família que sí que té permís per ser receptat per a l'obesitat.

De 100.000 a 300.000 receptes en quatre anys

Segons les xifres de Salut, que no distingeixen entre els pacients que són diabètics i els que no ho són, les receptes per aquests medicaments van començar a créixer significativament el 2018, quan Ozempic va rebre la primera autorització per comercialitzar-se. Si el CatSalut va registrar 81.128 receptes dels fàrmacs A10BJ al llarg de tot el 2016, la xifra no ha parat de créixer des de llavors i es va situar en 115.265 el 2018, es va apropar a les 200.000 el 2020 i el 2022 ja sobrepassava les 300.000, cosa que representa un creixement sostingut de més d'un 20% interanual durant l'últim lustre.

En un comunicat del setembre, l'AEMPS ja va recomanar substituir el tractament amb Ozempic per altres del mateix grup terapèutic, com ara Byetta, Lyxumia o Rybelsus, davant dels problemes per garantir l'estoc a nivell global. A més, també va explicar que l'empresa que comercialitza el producte, Novo Nordisk, ha informat que els problemes d'abastiment continuaran de manera "intermitent" la resta de l'any, i "s'espera que es mantinguin al llarg del 2024". L'Agència Espanyola de Medicaments també va recordar als facultatius que, a diferència d'Ozempic, Saxenda sí que està indicat per a obesitat.

Wegovy, un fàrmac que arribarà en "uns mesos" i estarà indicat per a obesitat

Paral·lelament, el president de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició, Javier Escalada San Martín, ha explicat a l'ACN que en uns mesos, Wegovy, una marca amb el mateix principi actiu que Ozempic, la semaglutida, arribarà a l'Estat i aquesta sí que estarà indicada per a l'obesitat.

El medicament, també de Novo Nordisk, estarà indicat per a adults amb un índex de massa corporal de com a mínim 30 i, en alguns casos, pels que sobrepassin la ratlla dels 27. També s'acceptarà per als adolescents de més de 12 anys amb més obesitat i un pes superior als 60 quilos. Segons el departament de Sanitat del Regne Unit, un dels països europeus on ja s'està comercialitzant, els pacients poden experimentar reduccions de pes de fins al 15% en un any si es prenen el fàrmac "acompanyat d'una dieta i activitat física".

A Catalunya, per edats, les dades assenyalen que la franja de 65 a 69 és la que més ha demanat fàrmacs de la família d'Ozempic tant el 2021, com el 2022 i enguany. Els pacients de 70 a 74 anys són els segons, mentre que els de 60 a 64 i els de 55 a 59 els segueixen. En les franges més joves, les receptes són residuals. Per sexes, si bé fins el 2019 les dones en rebien més prescripcions, des del 2020 ja no és així, coincidint amb l'auge de l'ús per a l'obesitat. De gener a agost del 2023, 138.264 receptes anaven destinades a homes i 127.945 a dones.

"No és una mala praxi, sinó una mala indicació"

Diverses veus al sector han subratllat a l'ACN que Ozempic continua estant indicat només per a diabètics. Fonts del Col·legi de Farmacèutics expliquen que el primer pas per a una ampliació d'usos seria que Novo Nordisk demostri que també és efectiu contra l'obesitat. "El laboratori ha de presentar evidències que garanteixin la qualitat, seguretat i eficàcia del medicament per a aquesta indicació”, explica l’AEMPS en la mateixa nota del setembre. Després d'aquest pas, seria l'agència espanyola o l’europea a nivell comunitari, qui n'aprovarien l'ús per a obesitat. El Departament de Salut de la Generalitat també ha avaluat Ozempic per a diabètics però no per a persones amb sobrepès.

Amb tot, l'endocrinòleg Escalada San Martín admet que sí que s'està receptant per a pacients amb obesitat, "no només aquí, sinó a molts altres països". Afegeix, però, que "no és una mala praxi, sinó una mala indicació", ja que Wegovy, amb el mateix principi actiu, sí que s'accepta per aquest ús. El president de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició explica que Ozempic produeix un "alentiment del buidatge gàstric, així que existeix una sensació de sacietat més precoç", però sobretot "actua al sistema nerviós central, a l'hipotàlem, on es troben els centres de sacietat i gana". Mitjançant aquests dos processos, "s'aconsegueix que la persona acabi perdent pes", ha afegit.

Augment de les receptes de la sanitat privada

Les oficines de farmàcia també han notat un augment de la demanda vinculat al pes. La professional Montse Iracheta, titular de la farmàcia Todó, a Santa Coloma de Gramenet, ho confirma i alerta que fins i tot hi ha persones que demanen Ozempic sense prescripció. "Hem de tenir la recepta, perquè això vol dir que darrere hi ha un metge que assessora", diu a l'ACN, afegint que hi ha gent que el vol comprar "com si fos un Paracetamol". En aquest sentit, també explica que fins i tot els veïns de l'escala on viu li han arribat a demanar el fàrmac a l'ascensor. Segons ella, les autoritats haurien d'analitzar "quants s'han dispensat, i quants pacients eren realment diabètics".

Iracheta expressa que per la seva experiència darrere del taulell, les receptes que venen de la sanitat pública acostumen a ser per a diabètics, mentre que l'augment més significatiu ve de la privada, "a gent que fa molt temps que intenta aprimar-se, fer dieta, anant a metges, i que han vist que Ozempic ajuda".

La sensació de la farmacèutica, vocal de la Societat Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària (SEFAC) a Catalunya, la confirma Salut. "El fort creixement de les vendes d'aquests productes en els darrers mesos ho és bàsicament a expenses del creixement de receptes privades", comenten fonts del departament, que afegeixen que els medicaments també s'han vist beneficiats pel ressò mediàtic.

El preu d'una unitat d'Ozempic és de 128,15 euros per la privada, mentre que per recepta del sistema públic és de 4,24 euros. Es tracta d'un injectable que s'administra un cop a la setmana, i les dosis d'una unitat duren al voltant d'un mes. Entre els efectes secundaris, destaquen els problemes digestius, com acidesa o reflux.

Col·laboració entre farmàcies per garantir-ne la disponibilitat

Marta Gento, titular de la farmàcia homònima a Barcelona i vicetresorera del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, també ha notat un augment de receptes i més inestabilitat en el subministrament. Amb tot, explica que una de les feines de les oficines és fer una "bona gestió" de les unitats disponibles perquè el pacient fidelitzat que té diabetis crònica no es trobi sense fàrmac. Les ajudes entre les farmàcies per derivar els usuaris al centre que sí que disposa d'unitats mitjançant un programa del Col·legi també són habituals.

En qualsevol cas, Gento afirma rotundament que les falsificacions d'Ozempic anunciades per l'EMA el 18 d'octubre no han arribat a les farmàcies ni es dispensarien en cas que passés, ja que cada unitat té un codi específic validat per l'AEMPS sense el qual no es pot vendre.