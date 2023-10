Crisi a les farmàcies gironines pel desabastiment de medicaments

El desproveïment de centenars de medicaments està passant factura a les farmàcies gironines. Es tracta d’un problema que afecta tota la indústria farmacèutica, i la província de Girona no és aliena a aquesta situació.

El Centre d’Informació online de Medicaments Autoritzats (CIMA) de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), que proporciona als ciutadans i professionals informació sobre l’estoc disponible, xifra en els darrers dies en més de 900 les presentacions de fàrmacs que estan esgotades i que no arriben a les farmàcies. Es tracta d’una de les xifres més elevades dels últims anys, ja que l’any passat en aquest mateix període hi havia dèficit de subministrament d’uns 500 productes.

Cal parlar de presentacions perquè cada medicament es ven en diferents formats (sobres, comprimits, xarops...) i el desproveïment pot afectar-ne només una forma. Tot i que aquesta xifra suposa només al voltant del 3% del total de les més de 33.000 presentacions disponibles a Espanya, la situació és preocupant.

Segons expliquen farmacèutics gironins a aquest diari, alguns dels medicaments que falten són antitèrmics com l’Efferalgan; el Fixaprost, indicat per pacients amb glaucoma ocular; el Pimperan, que es fa servir contra les nàusees i vòmits; un altre anomenat Victoza, que ajuda a baixar de pes; els anticonceptius de la marca Danae i, finalment, antibiòtics diversos.

És cert que hi ha alternatives per a la majoria dels medicaments, ja que es poden substituir per algun altre fàrmac similar, però es necessita una nova recepta. «Això suposa un maldecap per als usuaris, ja que han de tornar al CAP perquè no els podem donar cap altre medicament sense recepta i tarden més a començar el tractament», explica el titular d’una farmàcia de Girona.

Farmacèutics lamenten que, davant la crisi, les companyies venen els productes a països que ofereixen més diners

Un altre farmacèutic també de Girona afegeix que, en altres casos en els quals no hi ha alternativa possible, pregunta a altres farmàcies si tenen el medicament concret per anar-lo a buscar perquè l’usuari no s’hagi de desplaçar.

«Coneixem els clients de tota la vida, ja que són del barri i som la farmàcia de referència; molts d’ells no es poden desplaçar i, en aquests casos, prioritzem el servei al client que no pas el nostre interès com a negoci», detalla.

El mateix farmacèutic explica que els ajuda molt utilitzar el programa FarmaHelp, a través del qual comuniquen la manca d’un determinat medicament. Serveix per consultar la disponinibilitat d’algun medicament concret i si algun establiment el té, emet un avís i el guarda. «Darrerament el programa no para de sonar de farmacèutics de tota la província que demanen per fàrmacs diversos».

Aplicacions de suport

Per altra banda, una farmacèutica de la Vall d’en Bas admet que a la Garrotxa tenen la mateixa problemàtica. Explica que la mancança també s’afegeix als hospitals. «A la Garrotxa hem creat un grup de WhatsApp de totes les farmàcies per ajudar els usuaris a trobar el medicament que falta». Lamenta que tenen molts problemes per trobar-ne i n’han de demanar a hospitals, que «possiblement encara tenen alguna capsa». L’alternativa, quan es pot, és el canvi de recepta.

Entre els medicaments amb més dèficit destaca sobretot el Fixaprost per als ulls. «Una veïna de la Vall d’en Bas va haver de trucar a Barcelona per aconseguir-ne». Finalment, conclou que hi ha mancança de fàrmacs vinculats a la salut mental, com els antipsicòtics de la marca Depakine i Atomoxetina per a tractar el TDAH.

Els professionals coincideixen que la problemàtica fa temps que dura i es deu a la crisi mundial que afecta les farmacèutiques. Però s’hi afegeix que, «no hi ha suficient inversió en la compra de medicaments per part de l’Estat espanyol, en comparació a altres països europeus; si sempre es decideix comprar els més barats o per un preu baix, arriba el dia que el proveïdor no els ven».