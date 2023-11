Un dia abans d'iniciar les jornades de vaga previstes per als dies 24 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre davant la incertesa generada a les plantilles pel traspàs de Rodalies acordat entre el PSOE i ERC, molts usuaris han denunciat que les afectacions per retards i cancel·lacions s'han avançat i han començat avui, dijous, 23 de novembre.

Trens que no han passat, aturades en estacions abans de la destinació final, combois plens de gent inaccessibles i molta desinformació. Són les principals queixes dels usuaris de Renfe durant aquest dijous al matí, el dia previ a la primera jornada de vaga.

Una de les afectades, Marta Herrero, ha explicat a El Periódico que no ha pogut agafar dos dels trens que han passat per l'estació de Sant Andreu en destinació a Castelldefels perquè «no hi cabia ningú més». Des de les 8.15 hores ha estat esperant poder pujar a un tren: «He estat una hora esperant perquè als dos trens que han passat en aquella estona no s'hi podia pujar, la gent estava ofegada i molts usuaris han baixat abans de temps per poder respirar», comenta.

Pensava que la vaga de Rodalies Renfe començava demà però avui els trens, per variar, tampoc funcionen. El que dèiem, com sabrem si estan fent vaga o si estan treballant amb normalitat? Si és impossible diferenciar-ho. Quin pena de gent i de servei. — Sicrit ☆ (@Sicrit_) 23 de noviembre de 2023

Al programa 'El matí de Catalunya Ràdio', la Sílvia, una usuària habitual de la línia R4, ha explicat que el seu tren amb destinació Manresa ha acabat a l'Hospitalet, on l'han fet canviar de via diverses vegades: «És una vaga encoberta, els maquinistes es movien de tren en tren i ningú informava de res».

A X (abans Twitter) són molts els usuaris que també han traslladat les seves queixes durant el matí: «Sembla que aquesta setmana estigueu fent ja una vaga encoberta», publica Paula Herreros.

Sembla que aquesta setmana estigueu ja fent una vaga encoberta. Sempre a favor de les vagues pels drets de les treballadores, però això vostre @rodalies ja passa de taca d’oli i més quan encara no hi ha RES concretat. Teniu feina @govern. Una vergonya. https://t.co/cAJgOROjgQ pic.twitter.com/NodIqurca2 — Paula Herreros Serravinyals (@ppaulaherreros) 23 de noviembre de 2023

La Laura, una altra afectada, també ha informat el programa de ràdio de la situació que s'ha trobat aquest matí en agafar el tren a Maresme per anar al Prat de Llobregat: «Estic escandalitzada, he vingut a agafar el tren abans perquè sabia que un dia abans de la vaga hi podia haver retards», reconeix la Laura.

avui a Montmeló ja no hem pogut pujar. Ni bondia ni hosties, esteu fent vaga encoberta! pic.twitter.com/by2ltTXm13 — anahelenada (@anahelenada) 23 de noviembre de 2023

Alguns maquinistes no s'han presentat

Les afectacions més greus han tingut lloc durant l'hora punta del matí, cap a les 8 hores. En aquell moment, l'aplicació d'ADIF no funcionava, per la qual cosa els usuaris no podien revisar els horaris dels trens ni la freqüència de pas.

Des del programa 'El matí de Catalunya Ràdio' asseguren que fonts pròximes a la Renfe confirmen que el que ha passat avui a primera hora és «una conseqüència prèvia de la vaga» i reconeixen que hi ha molts maquinistes que no s'han presentat als seus llocs de treball. Una informació que ha sigut revalidada per l'agència Efe i les fonts pròximes a Renfe, de la qual asseguren que no s'han pogut quantificar per ara les incidències provocades per aquestes accions de protesta.

Els sindicats de Renfe, pel seu costat, han negat al programa que es tracti d’una vaga encoberta: «Cada un haurà de justificar-ho. La vaga legal està convocada demà», asseguren.

Els Comitès Generals d’Empresa de Renfe i Adif (SEMAF, CCOO, UGT, SCF, CGT i SF) mantenen la convocatòria de cinc jornades de vaga a les dues empreses públiques que s’inicia demà perquè no s'ha produït cap avanç en les negociacions i davant «la passivitat» del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.