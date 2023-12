L'historiador, professor, escriptor i analista polític Joan B. Culla ha mort aquest dimecres als 71 anys després de més d'un any de lluita contra un càncer, segons ha informat l’’Ara’, mitjà de comunicació on hi col·laborava des de feia anys. Llicenciat i doctor en història contemporània per la UB, va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 77. Nascut a Barcelona l’any 1952, va destacar per la seva extensa obra dedicada a la política catalana i els seus partits i per la seva presència en els mitjans de comunicació, com a analista, tertulià i comentarista polític a la ràdio i a la televisió.

Joan B. Culla ha publicat una vintena de llibres sobre aspectes polítics i socials de la Catalunya del segle XX, així com sobre el conflicte israeliano-àrab. Algunes d’aquestes obres són ‘El catalanisme d’esquerra’ (1928-1936), ‘El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1921-1923)’, ‘Joan Casanellas i Ibarz (1904-1986)’, ‘Unió Democràtica de Catalunya. El llarg camí (1931-2001)’, ‘Israel, el somni i la tragèdia. Del sionisme al conflicte de Palestina’, ‘La dreta espanyola a Catalunya’, ‘Breve historia del sionismo’, ‘Esquerra Republicana de Catalunya 1931-2012. Una història política’ o ‘El tsunami. Com i per què el sistema de partits català ha esdevingut irreconeixible’. Així mateix, l’any el 2019 va publicar les memòries ‘La història viscuda’, amb Pòrtic Edicions on feia un repàs de la seva vida des dels seus orígens al Poblenou fins a la intimitat politics com Jordi Pujol o Pasqual Maragall, passant per la seva activitat en els mitjans al costat de Josep Cuní, Antoni Bassas o Mònica Terribas. Articulista d’opinió en la premsa diària al llarg de més de tres dècades, així mateix ha participat assíduament en programes de ràdio i televisió.Va ser assessor en els programes d’història contemporània ‘Memòria popular’, del circuit català de TVE, entre 1980 i 82, i va ser director i presentador del programa ‘Segle XX’, de Televisió de Catalunya, del 1991 al 2013, així com articulista en les revistes ‘Serra d’Or’ o ‘L’Avenç’ i a la premsa diària. Va fer col·laboracions regulars a l’’Avui’, ‘El País’ i l’’Ara’. Homenatge Membres de la societat civil i de la política van retre homenatge a Joan B. Culla el passat 21 de setembre. L'acte va estar impulsat per un grup d'historiadors i organitzat pel CCCB i el diari 'Ara' davant l'estat de salut delicat de l'homenatjat. Entre els assistents hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els expresidents Jordi Pujol, José Montilla i Artur Mas. També hi va haver el conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el ministre d'Universitats, Joan Subirats. En aquest acte, l'historiador es va mostrar agraït i va indicar: "En el viatge que ara enceto, m'acabeu de proporcionar l'equipatge més preciós". Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona