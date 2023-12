L'ús de tècniques alternatives sostenibles com la confusió sexual amb feromones, la captura massiva i la lluita biològica contra les plagues ha permès eliminar el 100% dels tractaments aeris amb productes insecticides sobre els cultius d'arròs i d'oliveres de Catalunya. Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que aquest divendres han celebrat el seu 40è aniversari a Tàrrega, han fet possible aquesta transformació de la gestió del camp gràcies al contacte directe amb la pagesia i la coordinació amb el Departament d'Acció Climàtica. En concret, s'han evitat totalment les aplicacions aèries d'insecticides des de 2015 en zones del Delta de l'Ebre, l'Empordà, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre.

En concret, s'ha fet mitjançant la implementació de tècniques de confusió sexual contra el barrinador de l'arròs al Delta de l'Ebre en unes 20.000 hectàrees i a l'Empordà en unes 1.000 hectàrees. També a través de les trampes de captura massiva contra la mosca de l'olivera a 36.500 hectàrees del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre.

La directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, ha destacat que des de fa anys s'està apostant cap a models de gestió més sostenibles. En aquest sentit, ha posat en valor la "feina clau" que es fa des de les ADV, "imprescindible" tant en la prevenció com el control de plagues, malalties i males herbes, com en la implantació dels principis de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) i de mètodes alternatius a la lluita química, com la confusió sexual amb feromones, la captura massiva i la lluita biològica.

Les ADVs són agrupacions de productors que s'uneixen amb la finalitat de tenir persones assessores en matèria de sanitat vegetal, i que al mateix temps constitueixen una xarxa d'assessorament tècnic i desenvolupen programes d'actuació en sanitat vegetal, en coordinació amb els tècnics del Departament per fer front a les plagues. Segons Guillaumes, "són els nostres ulls al territori i els metges de les plantes", i representen una capacitat d'acció i un teixit tècnic molt potent que es un referent a altres zones d'Europa.

Actualment hi ha 123 ADVs que representen una superfície assessorada de 249.227 hectàrees i 22.786 explotacions agràries, que representen un 45,6% del total de Catalunya. hi ha conreus com l'arròs que pràcticament el 100% està amb ADVs i altres com la fruita i la vinya en uns percentatges que superen el 70%, i que en definitiva possibiliten aquesta gestió més sostenible de la producció agrícola.

El Departament d'Acció Climàtica ha donat ajuts per valor de 2 milions d'euros aquest any a les ADVs i els preveu augmentar fins els 2,6 milions d'euros per actuacions del 2024. La subvenció inclourà les actuacions d'assessorament en Gestió integrada de plagues, la col·laboració amb les xarxes de seguiment de plagues, malalties i males herbes i la realització d'assajos, així com el suport als agricultors per tal de complimentar el Quadern integrat de l'explotació.

El Departament ha impulsat també el Pla d'acció per assolir l'ús sostenible de fitosanitaris a Catalunya per reduir progressivament l'ús dels productes químics. L'objectiu que impulsa aquest Pla passa per optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l'assessorament tècnic en gestió integrada de plagues per assolir aquest ús sostenible. Per tant, es vol reduir els tractaments fitosanitaris químics i els riscos que se'n poden derivar per a la salut humana i el medi ambient, fomentant els mitjans alternatius a la lluita química.