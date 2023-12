L'excursió matinal d'un senglar de notables proporcions per diferents carrers de Manresa ha acabat amb la mort de l'animal a causa dels cinc trets disparats per un agent de la Policia Local de Manresa, segons ha pogut saber Regió 7, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona. Després d'entrar al casc urbà de la ciutat, l'animal ha baixat fins el Passeig Pere III, ha topat amb un vehicle i ha cavalcat fins el centre de la ciutat, on els agents del cos municipal, alertats de la presència del mamífer, han intentat interceptar-lo.

Quan el senglar anava a envestir un dels agents, ha estat abatut. El govern municipal ha afirmat que es fan servir les armes de foc en el cas que estableix la llei, que és quan els agents corren risc i a més explica que la Policia Local no disposa de dards tranquil·litzants i l’animal portava perill a la ciutadania. En un primer moment, segons l'Ajuntament de Manresa, s'ha trucat als Agents Rurals, però en el moment dels trets encara no havien arribat i "s’havia d’eliminar el perill". Han estat aquests últims els que s'han fet càrrec del cadàver. Hi ha gent que arriba tard a casa després d’una nit de festa a Manresa pic.twitter.com/YO7y6y0Rx0 — Jose Carlos (@jos7k) 17 de diciembre de 2023 La insòlita cavalcada del senglar en un diumenge tranquil ha sorprès els pocs vianants que, a les onze del matí, voltaven pel carrer, majoritàriament en trànsit cap a quioscs, forns i establiments d'alimentació. La presència del senglar ha sobtat un grup de ciutadans que esperaven l'autobús a la parada del mercat. L'animal ha passat corrent pel mig de la calçada com un vehicle més en un moment en què la resta de turismes eren més amunt esperant que el semàfor es posés verd. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona Pel que explicaven els testimonis presents, el senglar ha entrat a la ciutat per la part de Viladordis. No és estranya la irrupció d'aquests mamífers al nucli urbà, però tampoc és un fet habitual, i molt menys a plena llum del dia. A diferència de Barcelona, on els senglars que baixen de Collserola i entren als carrers de la part alta sovintegen, a Manresa és més car de veure aquesta imatge, que es va fer un xic més normal durant el confinament.