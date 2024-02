La Generalitat ha decidit crear un grup per avaluar si a Catalunya hi ha construccions amb les mateixes característiques que l'edifici de catorze plantes que es va encendre per complet en poc més d'una hora a la ciutat de València dijous passat. Segons han confirmat fonts del Departament de Territori, s'ha proposat un grup de treball per tenir accés i estudiar les dades que certifiquin que no hi ha edificacions construïdes amb els mateixos materials que l'edifici valencià calcinat. Expliquen, doncs, que l'objectiu principal serà "definir les accions i mesures pertinents als possibles edificis en risc per aquesta patologia a Catalunya".

Al Govern no li consta que cap edifici de pisos públics, dels més de 18.000 que gestiona, estigui revestit amb poliuretà. Per a la resta d’edificis privats la Generalitat vol creuar les dades amb els col·legis d’arquitectura i els ajuntaments. Les mateixes fonts de Territori recorden que a Catalunya des del març de l'any 2006 el Codi Tècnic vigent obliga a comunicar tant l’inventari dels materials com la documentació dels projectes constructius als col·legis professionals, motiu pel qual no hauria de ser difícil analitzar la situació dels edificis construïts en els últims anys. Caldrà veure, però, com s'aconsegueix aquest tipus de dades de les finques construïdes abans del 2006, com és el cas de l'edifici que dijous va cremar a València. El grup proposat per Territori estaria guiat per la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, però comptaria també amb la participació d'experts del Col·legi d’Arquitectes o del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de l’Edificació. Més enllà de les valoracions d'aquest grup d'experts, el Govern vol rebre les aportacions i coneixement d'altres organismes i, sobretot, del món local, ja que, segons apunten des de la conselleria, "la matèria de disciplina urbanística és competència municipal".