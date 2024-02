Mostres d’indignació, queixes i protestes han inundat les xarxes socials per part dels conductors i acompanyants que van quedar atrapats dissabte a la nit a l’AP-7, tallada al trànsit durant més de cinc hores a causa de la intensa tempesta de pedra que va caure a la zona del Vallès. En paral·lel, una intensa nevada també imprevista feia tallar l’Eix Transversal a l’alçada del Montseny, la qual cosa va incomunicar Girona i Barcelona per aquestes dues vies bàsiques. Ahir, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va justificat el tall de les carreteres per mirar d’evitar un possible accident múltiple, mentre Junts per Catalunya anunciava que demanarà la compareixença al Parlament del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per donar explicacions del «caos circulatori».

La manca d’efectius a l’hora de netejar les carreteres i de previsió dels efectes de la tempesta centraven bona part de les queixes dels usuaris . Les imatges de l’AP-7 on es veia un home traient el gel amb una pala, i una única màquina de llevaneu van provocar la ira dels afectats (les cues de cotxes van arribar als 16 quilòmetres), que recriminaven la manca d’informació oficial, i denunciaven que havien acabat informant-se de l’estat de les carreteres per les xarxes socials.

«3 hores, i seguim aturats per una calamarsada. De veritat no es pot preveure una situació com aquesta?», escrivia un usuari a X, abans Twitter. «Portem 3h30’ aturats a l’AP7 sentit nord, a causa d’una pedregada. Sembla que hi ha una màquina netejant fa 30 minuts. Podeu enviar-ne alguna més?», publicava un altre dels afectats. «En sèrio? Cauen 4 gotes i tot tallat?? i per treure les plaques de gel un operari amb una pala de mà en plena AP7? En quin segle vivim?», en reclamava un altre, i demanava explicacions al Govern. «Portem 4h… hem de pensar que hi ha nens petits, gent gran que necessita medicació; no tenim mantes ni aigua ni menjar… Indignant!», comentava una dona, també a X.

Ramon Lamiel va justifica el tall durant hores de l’AP-7 i l’Eix Transversal per garantir la seguretat viària. «Vam actuar de manera conservadora per evitar un accident múltiple», assenyalava en declaracions a Catalunya Ràdio. El director del SCT recordava que una pedregada similar el febrer del 2022 a la C-32 al Maresme va provocar un xoc d’uns trenta vehicles amb un balanç de 16 ferits, quatre de gravetat. «Ara no hem de lamentar aquesta situació», afegia Lamiel, que sí que reconeixia que es podria haver millorat la informació i desviar abans el trànsit de vehicles de l’AP-7 -en sentit nord- per la C-60 i la C-32.

També ahir, el Ministeri de Transports defensava que la neteja de la calamarsa a l’AP-7 es va fer en el «mínim temps imprescindible». «A pesar que no hi havia previsió ni avisos de pedregades a la zona, quan es va tenir coneixement de la seva magnitud la Direcció General de Carreteres va mobilitzar el seu personal», apuntaven fonts del Ministeri de Transports, que detallaven que es van mobilitzar fins a tres màquines llevaneu: «A les 17.00 hores comença la calabruixada i a les 18.00 hores ja hi ha la maquinària i el personal treballant per netejar les vies. Els treballs es van executar en el mínim temps imprescindible». En paral·lel, el departament recordava que els talls de trànsit es produeixen de forma controlada pels Mossos d’Esquadra quan es comprova «que els vehicles comencen a patinar i a tenir problemes».

Totes aquestes explicacions no han convençut, però, el grup parlamentari de Junts per Catalunya, que sol·licitarà la compareixença al Parlament del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, perquè expliqui el «caos circulatori» de dissabte a la nit. Junts vol que el conseller doni tota la informació sobre l’operatiu i el protocol d’actuació que va seguir Trànsit tant a l’AP-7, que va estar tallada entre Llinars del Vallès i Sant Celoni, com a l’Eix Transversal, on la interrupció del trànsit es va fer en el tram entre la Selva i Osona.