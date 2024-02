Primer acord assolit. El Govern i el PSC han tancat un acord per als pressupostos del 2024, tal com han anunciat aquest dimarts les dues parts a través d'un comunicat. El pacte es va culminar la nit de dilluns, segons expliquen a l'ACN fonts coneixedores de les negociacions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, signaran l'acord a les 16 hores al Palau de la Generalitat. És el primer pacte que assoleix l'executiu per aprovar els comptes, si bé encara necessita un tercer grup que hi doni suport o s'hi abstingui. El Govern confia ara en sumar els comuns i aprovar els pressupostos per tercer any consecutiu.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ja afirmava dilluns que aquesta havia de ser "la setmana dels pressupostos", i que confiava en un acord les properes hores, després de mesos de negociació. El mateix dia, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, avisava que, per tenir el suport dels comuns, el Govern ha de fer un "salt qualitatiu" en habitatge i marcar com a prioritats la sanitat, l'educació i la transició ecològica.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciava diumenge que els comptes del Govern del 2024 superaran per primera vegada els 1.000 MEUR destinats a la recerca, el desenvolupament i la innovació, en una "aposta per la reindustrialització del país basada en el coneixement".

El dia abans era Illa qui ja assegurava que les negociacions amb ERC per als pressupostos estaven "avançades", i que s'estaven tenint "converses intenses" entre les dues formacions. "Donem per complert el paquet essencial de condicions per als pressupostos de l'any passat", va destacar Illa, fent esment al conveni per ampliar la B-40 entre Terrassa i Castellar del Vallès a través de Sabadell, o el projecte del Hard Rock.

Tant Aragonès com Illa s'han implicat els últims dies -i, especialment, les últimes hores- per tancar els serrells de l'acord. Un acord que comptava amb el Hard Rock com a principal escull per tirar poder-se produir. Les paraules del president a la sessió de control de la setmana passada, però, van aproximar les posicions dels socialistes.

Aragonès va expressar dimecres passat el seu compromís de no barrar el pas al projecte del Camp de Tarragona. De fet, va argumentar que el Hard Rock té un suport majoritari al Parlament. I, en aquest sentit, va preguntar als comuns si "de debò" farien descarrilar un acord pels pressupostos del 2024 "només" perquè s'oposaven a aquest macro-projecte.

2.400 MEUR més: 1.000 per a la sequera i un 1,7% per a Cultura

El Govern ja ha explicat que els pressupostos del 2004 suposaran 2.400 milions més de despesa, un increment del 6,3% respecte als anteriors. Tal com va avançar l'ACN, el Govern destinarà al departament de Cultura l'1,7% del total dels pressupostos del 2024. Continua així l'increment pressupostari per a la conselleria que encapçala Natàlia Garriga i s'apropa al percentatge del 2%, l'objectiu marcat per al final de la legislatura.

Així mateix, Aragonès avançava dimarts que els pressupostos preveuen 1.045 MEUR per combatre la "sequera més important que s'ha viscut". En el marc del ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic, el president va defensar la setmana passada que "avui més que mai" s'han d'aprovar els comptes de la Generalitat.

D'altra banda, els comptes preveuen que la partida per a Educació creixi un 9,5% i superi els 7.000 milions; així com 20 milions per a salut mental.

Amb el pacte tancat amb els socialistes, caldrà veure ara com reaccionen els comuns, i si el grup de Jéssica Albiach s'avé a afegir-se a l'acord entre ERC i PSC. O bé, si el Govern és capaç d'arribar a un pacte amb ECP que sigui compatible amb el dels socialistes.