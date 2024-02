El passat 18 de febrer Mohamed el-Maadioui, de 71 anys, va arribar a l'aeroport del Prat en un vol procedent de Nador per a passar una setmana amb els seus fills, que resideixen a Mataró. Ho fa diverses vegades al llarg de l'any, ja que, des que es va jubilar va anar a viure amb part de la seva família al Marroc, però sempre torna de visita a la que va ser casa seva a la capital del Maresme durant 30 anys.

No obstant això, després de baixar de l'avió i passar el control policial va començar el seu calvari. Abans que li segellessin el passaport per a entrar al país, la Policia Nacional el va detenir en comprovar que constava una ordre de crida i cerca de les autoritats franceses contra Mohamed el-Maadioui de 71 anys. Es reclamava l'extradició d'aquest delinqüent per a complir una pena de 10 anys de presó per tràfic d'armes i droga.

Mohamed, que anava sense telèfon mòbil i únicament parla un dialecte de la zona del Marroc en la qual viu i poques paraules en espanyol, va ser detingut i traslladat a l'Audiència Nacional per a ser enviat a França a complir condemna, encara que va ser llavors quan la seva família de Mataró, que va denunciar la seva desaparició el mateix dia perquè no el van veure sortir de la Terminal 2 de l'aeroport, es va mobilitzar.

Pressió de la família

Van contractar una advocada i van aconseguir saber que el nom complet i la data de naixement de Mohamed coincidia amb el d'un delinqüent buscat a França. Els jutges van celebrar una vista sobre l'extradició i mentre decidien l'home va quedar ingressat a la presó de Brians 1. La família va presentar un recurs perquè Mohamed pogués sortir, però durant una setmana no van tenir resposta, a més d'instar el tribunal que recaptés més informació de les autoritats franceses abans de prendre una decisió.

Ha sigut aquest dimarts a la nit, 10 dies després de ser detingut, quan els fills i nebots de Mohamed han rebut una trucada assegurant que quedava lliure després de creuar dades entre les autoritats franceses i espanyoles i constatar que es tractava d'un error. Ahmed el-Maadioui, el pare del qual és cosí de Mohamed, explica que el seu familiar està "bé" de salut però "enfadat" per la situació. "Es queixa del tracte rebut per la policia, encara que a la presó hi ha estat bé i fins i tot abrigallat pel seu company de cel·la, que parlava el mateix dialecte que ell", compte a Ahmed.

Un cas d'homonímia

Mohamed compartia nom i cognom amb el delinqüent així com data de naixement, l'1 de gener. Sobre el cognom la família explica que és molt habitual en aquesta zona del Marroc, igual que el nom. Això de l'any té a veure amb una pràctica comuna en la burocràcia marroquina anterior als anys 80, ja que sempre posaven per defecte en tots els documents d'identitat el mateix dia, 1 de gener, com a data de naixement. L'única cosa que canvia és l'any.

Ahmed ha explicat a aquest mitjà que fins i tot a la sortida de presó del seu oncle va ser "surrealista", igual que tot el procés de detenció i ingrés a la presó. El van avisar "d'amagat" que marxava amb molt poc marge i li van explicar que havia d'alertar a la seva família perquè l'anessin a buscar. "L'advocada no en sabia res", ha destacat Ahmed qui afegeix que tampoc sap "amb quins mecanismes ha sortit", ja que únicament té un document amb l'ordre de sortida i, fins i tot, el passaport no el té ni segellat.