La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat per unanimitat obrir una causa per investigar i, si escau, enjudiciar l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i el diputat del Parlament Ruben Wagensberg per delictes de terrorisme en relació amb els fets investigats en el cas Tsunami Democràtic.

Segons ha informat l'alt tribunal, s'ha designat com a instructora la magistrada Susana Polo conforme al torn establert. L'alt tribunal adopta aquesta decisió després d'analitzar l'exposició raonada elevada pel magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, en la qual exposava els indicis que a parer seu acrediten la participació dels dos aforats en els fets investigats. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona