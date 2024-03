Els treballadors de l’Agència Catala de l'Aigua demanen sortir del focus polític i que no es qüestioni la seva feina, “que respon a criteris tècnics”. “Demanem als diferents sectors econòmics i als agents socials i polítics que deixin d’usar l’ACA com a eina llancívola per obtenir rèdits particulars”, ha reclamat el comitè d’empresa en un manifest al qual ha tingut accés l’ACN, on també demana no qüestionar les persones al capdavant de la gestió de la sequera, “de gran vàlua tècnica i de perllongada experiència”, i que es faci “confiança política i institucional”. El comitè atura la mobilització anunciada per debatre les accions a emprendre “segons quines siguin les decisions polítiques que afectin l’organització interna de l’ACA”.

"L'ACA no pot ésser motiu de joc polític, de prendre compromisos per quedar bé, de vestits a mida depenent de qui fa més soroll", ha etzibat el comitè, que ha apel·lat a la "responsabilitat i a la serenitat en els moments de tensió". En aquest sentit, avisa que "entrar en el joc de retrets sobre qui ha fet què i qui no és del tot estèril i no aporta res al debat", i ha aprofitat per recordar que "la responsabilitat política ha estat en mans dels dos principals partits polítics de Catalunya". El comitè ha subratllat que la feina que ha desenvolupat "respon a criteris tècnics", el que comporta que a vegades es prenguin decisions "a voltes discutibles". "I això no vol dir defugir el debat, sinó emmarcar-lo en la realitat científica, sense interessos partidistes al darrere", ha continuat. És per això, que davant de les "crítiques interessades" sobre el paper de l'ACA en la gestió de l'aigua, els treballadors reivindiquen la seva feina, feta amb "rigor i professionalitat", i es queixen que alguns sectors "estan posant en dubte el seu compromís, la qual cosa no ajuda gens en moments tan crítics". El comitè ha recordat que a banda de les restriccions, l'ACA també ha posat en marxa actuacions com ara subvencions al món local o actuacions de derivació amb caràcter temporal per abastament.