Boye: "Puigdemont està disposat a tornar i que el detinguin, però no podran impedir que sigui president"

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha explicat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin. I ha afegit, en una entrevista a RAC1, que "no podran impedir que sigui president si ell ho vol ser". Segons Boye, hi ha una "por justificada" que Puigdemont es presenti a les eleccions del 12-M, les guanyi i vagi a la sessió d'investidura del Parlament. I això ha fet, segons ha dit, que s'hagin "coordinat agendes" per fixar la data de les eleccions. Davant d'aquesta situació, Boye ha dit que Puigdemont "assumirà les conseqüències de les seves accions". Preguntat per quan es podria produir la tornada, l'advocat veu "raonable" que sigui a finals de maig o a principis de juny.