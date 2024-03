1.200 presos afectats aquest dissabte a Catalunya per les protestes de funcionaris de presons

Uns 1.200 interns romanen a les seves cel·les a les presons de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, Wad-Ras, a Barcelona i també a dos mòduls de la presó de Joves, també a la Roca. El Govern està especialment preocupat per un centenar d’internes que no surten de la cel·la des de dijous al vespre. A més, aquesta presó és de les més antigues i comparteixen cel·la entre quatre i sis internes. A Quatre Camins divendres es va poder fer vida normal. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha descartat de nou dimitir i ha demanat seure a dialogar. “Seguim apel·lant a la necessitat de normalitzar el servei i a la responsabilitat de tots”, ha afegit el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

En roda de premsa, Ubasart ha indicat que la situació és “millor” que divendres” però en els centres afectats és “greu”. Un centenar d’internes no poden sortir des de dijous al vespre. A més, els caps de setmana és el moment de les comunicacions amb familiars, que no es poden garantir en aquests dos centres i en dos dels quatre mòduls de Joves. “És urgent poder recuperar la normalitat del servei en aquests centres”, ha reclamat.

Ubasart ha tornat a oferir mà estesa als sindicats per reunir-se com més aviat millor, i ha assegurat que el Govern és “conscient” de la feina que fan els funcionaris de presons i creu que les seves demandes són “legítimes”. “Estem disposats a parlar de tot, però per parlar primer ens hem d’asseure a la taula”, ha insistit.

Alhora ha avisat que aquesta situació “pot generar mes tensió, i que aquesta no és bona per a ningú”. La consellera ha reivindicat la feina que s’estava fent ja amb els sindicats per incrementar la plantilla i millorar les condicions laborals. “Demanem responsabilitat en un moment important, en un moment clau, hem de seure a la taula per reconduir la situació”, ha reblat.

En preguntar-li per la seva dimissió, que ja va descartar divendres, s’ha limitat a respondre: “La responsabilitat nostra és gestionar aquesta situació tan complicada que tenim al davant. És una responsabilitat d’un representant públic poder gestionar aquesta situació”. En la mateixa línia, Calderó ha indicat que calen tots els efectius de l’equip i ha assegurat que tots són interlocutors vàlids en aquest conflicte.

La prioritat és el diàleg

Sobre una possible intervenció dels Mossos d’Esquadra, la consellera ha subratllat que “és responsabilitat de tots trobar les vies perquè sigui possible recuperar la normalitat als centres d’una manera que es pugui garantir el dret a protesta però alhora els centres puguin funcionar amb la normalitat necessària”. “Tots els actors hem de posar el nostre gra de sorra per poder contribuir”, ha dit, alhora que alertat de la “perillositat” que es deriva de l’aïllament dels interns.

La prioritat, ha dit, és seure i treballar amb els sindicats. “Els actors ens coneixem, sabem prou bé la gravetat de la situació i, per tant, la responsabilitat de tots de trobar aquesta via que pugui desescalar el conflicte”, ha continuat.

Per la seva part, Amand Calderó ha assenyalat que és “important compaginar el dret a la protesta amb les comunicacions i el dret dels interns a gaudir de la normalització de la seva vida a la presó”. Calderó ha destacat la “gravetat de la persistència del bloqueig” i ha apel·lat a la “responsabilitat de tots, de l’administració, dels professionals, dels sindicats, de tots”.

Sobre l’expedient obert per la mort d’una cuinera a Mas d’Enric a mans d’un intern, que ha desencadenat aquesta onada de protestes, Ubasart ha assegurat que si s’arriba a la conclusió que ha fallat alguna cosa i hi ha qüestions que poden millorar-se “s’han de millorar”, però ha defensat alhora el model de reinserció que funciona al sistema penitenciari català.