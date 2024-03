Els missatges d'un professor de Badalona investigat per assetjament sexual a diverses alumnes: "Fem un trio?"

El Departament d'Educació ha obert un expedient a un professor de l'institut Eugeni d'Ors de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a tres alumnes a través d'Instagram, segons ha avançat El Periódico de Catalunya i ha confirmat l'ACN. Es tractaria d'un docent de l'aula d'acollida, acusat d'enviar missatges constants a les tres estudiants de secundària. Segons el rotatiu, un jutjat de Badalona té una investigació oberta. Fonts de la conselleria han indicat que el docent està apartat de la docència i de baixa. La inspecció està en contacte amb el centre per conèixer i fer seguiment del cas. S'ha posat a disposició de l'institut la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) per tal d'oferir suport psicològic a les alumnes.

El diari explica que, en una ocasió, el denunciat havia proposat a les estudiants fer un trio, mentre que a una d'elles li hauria retret que s'abracés amb nois de l'institut. També segons el rotatiu, el jutge ha dictat una ordre d'allunyament del centre i li ha prohibit apropar-se a les tres denunciants.

Segons converses recollides pel diari, l’home va insistir a una de les alumnes per a què tinguessin relacions sexuals en grup. La noia inicialment considerava que el professor pretenia establir una amistat amb ella, fins que els missatges van ser molt constants i perseverants, moment en què es va sentir assetjada.

Quan la direcció del centre va tenir coneixement de les converses que l’home mantenia amb les alumnes, li va demanar explicacions. El rotatiu recull que el docent va assegurar que havien estat les noies les que l’havien buscat a través de les xarxes socials i que ell s’havia avingut a acceptar les sol·licituds. Sobre el contingut de les converses, va justificar-se atribuint-les a l’àmbit de la broma.

Després que la direcció demanés al professor que aturés aquelles converses, el centre va tenir coneixement d’un nou cas. Va ser aleshores quan van requerir la intervenció d’Inspecció del Departament d’Educació.