La convocatòria d'eleccions implica deixar de tramitar una reforma i més de setanta lleis

Quan el decret de convocatòria de les eleccions signat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, es publiqui en el DOGC avui, el Parlament quedarà dissolt i, amb això, decauran les múltiples iniciatives que estaven en tràmit.

Reforma del reglament

Després d’anys embarrancada, el novembre passat es va obrir la ponència per discutir el text proposat per ERC i la CUP, que buscava introduir el vot telemàtic i limitar els discursos d’odi, així com les esmenes presentades pels altres grups. Entre els temes candents, hi havia la proposta de Junts d’eliminar l’article 25.4 del reglament, el que permet que un diputat sigui suspès si se li obre judici oral per corrupció i que es va utilitzar en el cas de Laura Borràs, o la proposta del PSC de poder destituir càrrecs de la Mesa.

Protocol contra l'assetjament

A més, queda en suspens el debat sobre una possible modificació del protocol contra l’assetjament de la Cambra. Després de les denúncies presentades per dues diputades de Junts -Cristina Casol i Aurora Madaula-, la Mesa va encarregar als lletrats una revisió del text. I, en un primer informe preliminar, a l’espera de l’exhaustiu que encara està pendent, ja van avisar que les sancions podien ser inconstitucionals. Diversos grups havien començat a estudiar si es podien salvar aquests problemes d’inseguretat jurídica introduint el protocol al reglament -o, almenys, afegint-lo com a annex-, però tampoc serà possible fer-ho a curt termini.

Una setantena de lleis

També cauran en sac foradat 71 lleis que actualment estaven en tràmit al Parlament. Entre les més destacades hi ha la llei de l’audiovisual de Catalunya, la de memòria democràtica o l’impost a les grans embarcacions. Per part de l’oposició, decaurà la proposta realitzada per la CUP i els comuns d’abolir els correbous més agressius amb l’animal o la iniciativa dels anticapitalistes de crear una llei de l’avortament catalana que elimini els terminis, que es van registrar fa poc més d’una setmana.

Comissions d'invetigació

Tampoc veuran la llum les conclusions de les comissions d’investigació que s’estaven treballant en aquests moments: la de l’espionatge amb Pegasus, la de les infiltracions policials en moviments socials i independentistes, la dels fons voltor o la de la pederàstia a l’Església.

Plens monogràfics

Tampoc es podran celebrar els dos plens monogràfics que estaven en cartera. Els dies 16 i 18 d’abril estava previst dedicar una sessió a les dones i el del 2 al 4 de juliol al col·lectiu LGTBI. Sí que han pogut tenir lloc, en les últimes setmanes, el de la sequera i el dels agricultors.