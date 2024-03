Mor Daniel Osàcar, l'extresorer de CDC condemnat pel Cas Palau

L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar va morir aquest passat dilluns a l'edat de 88 anys, segons ha explicat a RAC1 l'advocat Xavier Melero, que li va portar la defensa, i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Òsacar va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó pel Tribunal Suprem pel cas de desviament de fons del Palau de la Música. El setembre del 2020 va sortir del centre penitenciari de Brians 2 i des de llavors estava en tercer grau. A més a més, estava pendent de judici per una peça del cas 3%, que el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va decidir reobrir el passat octubre. Segons ha assenyalat Melero, ha mort amb tots els béns embargats.

Militant de Convergència des de l'any 1982, Daniel Osàcar i va ser membre del Consell Nacional sota la presidència de Jordi Pujol. Més endavant, va ser tresorer del partit entre el 2005 i el 2010, càrrec al qual va arribar de la mà de l'expresident Artur Mas, del qui també va ser secretari.

Va ser condemnat a tres anys i mig de presó pel Tribunal Suprem pel desviament de fons del Palau de la Música, juntament amb Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull. En el cas d'Osàcar, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals en concurs medial amb un delicte de falsedat en document mercantil continuada i falsedat comptable.

Osàcar va entrar a la presó de Brians 2, on va passar 75 dies fins que va rebre el tercer grau penitenciari. La sentència del TS assenyalava que s'havia beneficiat personalment de la trama de corrupció.

Pendent pel 3%

En aquests moments, estava pendent de judici a l'Audiència Nacional. La sala penal de l'AN va acordar el passat octubre reobrir la peça del ‘cas 3%’ que investigava diversos càrrecs de CDC com els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau, Germà Gordó i també els extresorers Daniel Osàcar i Andreu Viloca per donacions al partit amb la suposada finalitat de finançar il·lícitament la formació.

El magistrat Santiago Pedraz va arxivar la peça al juny, però la fiscalia va presentar-hi recurs en contra i la sala penal li va donar la raó. Pedraz investigava si els anys 2009 i 2010 els alts càrrecs del partit feien transferències a CDC i eren retribuïts amb diners en metàl·lic procedents de suposades donacions corruptes d’empreses adjudicatàries de la Generalitat.

Per a Osàcar, la fiscalia demanava un any i mig de presó substituïble per treballs en benefici de la comunitat. Finalment, però, la seva mort impedirà que sigui jutjat.