Detecten a Catalunya un cas de pòlio en un nen que havia viatjat al Pakistan

Les autoritats sanitàries de Catalunya van detectar el passat febrer un cas de poliovirus vacunal o Sabin-like de tipus 1 en un nen de 2 anys que va acudir a urgències el gener per una infecció respiratòria, i que havia viatjat al Pakistan a finals de 2023.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat d'aquest cas el dia 25 de març i ha assegurat que "després de la recerca epidemiològica i les actuacions efectuades des de Salut Pública, en col·laboració amb les entitats de suport, no s'ha produït cap contagi secundari ni transmissió comunitària".

El passat 15 de febrer es va notificar des d'un laboratori de la xarxa sentinella del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions de Catalunya (SIVIC) del Departament de Salut la detecció d'un poliovirus vacunal, dins de les tasques rutinàries de vigilància virològica dels virus respiratoris.

La mostra corresponia a un pacient de 2 anys que va acudir a urgències un mes abans, el 15 de gener, per un quadre compatible amb una infecció respiratòria.

A conseqüència d'aquesta infecció, el nen va estar hospitalitzat entre el 17 i el 21 de gener per bicitopènia en el context de grip A.

El petit va viatjar amb la seva família del 7 de novembre fins al 19 de desembre del passat any al nord-est del Pakistan, país en el qual la pòlio continua sent una malaltia endèmica i on s'estan promovent campanyes massives de vacunació oral.

El pacient havia estat correctament vacunat a Catalunya amb tres dosis de VPI (tipus de vacuna que s'usa principalment en països on el poliovirus salvatge ha estat erradicat) i no va presentar símptomes neurològics compatibles amb una infecció de pòlio, de la qual actualment és asimptomàtic.

Quan es va rebre l'alerta per aquest cas es van enviar mostres al Centre Nacional de Microbiologia i es va posar en marxa el Pla d'acció per a l'erradicació de la poliomielitis a Espanya, tenint en compte l'alta immunitat en la població general.

Així, es van identificar els contactes pròxims al nen i als professionals sanitaris que van tenir contacte amb el cas.

El dia 20 de febrer es van processar un total de vuit mostres del cas i dels contactes pròxims, que van ser totes negatives, excepte la del pacient ja conegut, que va tenir una baixa càrrega viral.

També es va estudiar una altra mostra respiratòria d'un convivent familiar que va acudir a urgències amb el nen, amb resultat positiu només per a la grip A.

Cap dels contactes pròxims ha presentat una situació clínica compatible amb la poliomielitis durant tot el període i no hi ha hagut unes altres possibles exposicions en altres àmbits fora del familiar.

Paral·lelament, es van recollir mostres dels col·lectors d'aigües residuals de la zona del domicili del pacient, que també van donar negatives, igual que els mostrejos mensuals anteriors i posteriors.

"Per l'evolució del pacient i dels seus contactes es dona el seguiment per tancat", han indicat les mateixes fonts.

La poliomielitis és una malaltia molt contagiosa que afecta sobretot menors de cinc anys i causa paràlisi permanent en aproximadament un de cada 200 casos d'infecció, amb una mortalitat dels casos de paràlisis del 2 al 10%.

El poliovirus d'origen vacunal és un poliovirus que ha derivat a partir dels continguts originalment en la vacuna antipoliomelítica oral (VPO).