Retencions quilomètriques a l'AP-7 en l'operació de sortida de Setmana Santa

Uns 112.000 vehicles han sortit de l'àrea d'influència de Barcelona entre les 7 h i les 12 h, segons el Servei Català de Trànsit. Representen el 19% dels 575.000 vehicles que es calcula que sortiran fins a les 15 h d'aquest divendres. L'AP-7, on hi ha cues de desenes de quilòmetres en els dos sentits, ja ha obert els dos carrils addicionals que s'havien previst per descongestionar el trànsit de l'operació sortida pel pont de Setmana Santa. Es tracta d'un carril que comprèn els trams entre Montornès del Vallès i Sils en sentit Girona i un altre entre Martorell i Banyeres del Penedès, en sentit Tarragona.

Les primeres retencions s'han registrat en els trams entre Santa Perpètua de Mogoda-Montornès del Vallès i Vallgorguina-Sant Celoni, ambdós en direcció nord, i entre Sant Cugat del Vallès-Castellbisbal i Martorell-Gelida, en direcció sud.

El dispositiu especial de Trànsit en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra s'ha posat en marxa aquest dijous a les 7 h i finalitzarà el Dilluns de Pasqua a les 24 h. Es preveu que el pic de sortides es registri entre dijous al matí i divendres al migdia i el de tornada el mateix dilluns.

Segons el SCT, la mobilitat es distribuirà entre les vies de muntanya i les del litoral català, tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada, tot i que la concentració dels desplaçaments tindrà lloc a l'AP-7, una tendència que s'ha repetit en els darrers dos anys després de l'alliberament dels peatges.