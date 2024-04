Els embassaments de Catalunya es recuperen gràcies a les últimes pluges i superen el llindar de l'emergència

Les últimes pluges han permès als embassaments del sistema Ter-Llobregat augmentar les seves reserves, que freguen el 17%. Concretament, estan al 16,92%, amb un total de 103,59 hectòmetres cúbics embassats. D'aquesta manera, estan per sobre del llindar fixat pel Pla Especial de Sequera, de 100 hectòmetres, per aixecar l'emergència. El govern català, però, ja ha deixat clar que per sortir d'aquesta fase cal estudiar el context més enllà d'assolir un determinat volum embassat. En tot cas, en els últims dies s'ha detectat un lleuger augment de l'aigua embassada en aquest sistema, ja que dissabte n'hi havia 101,89 i diumenge 102,65. El conjunt de les conques internes també han augmentat lleugerament, del 16,10% de dissabte al 16,35% d'aquest dilluns.

El sistema Ter-Llobregat està format pels embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. En els últims tres dies, tots ells han augmentat lleugerament el volum embassat. El de Susqueda és qui té més aigua (49,83 hectòmetres cúbics), seguit del de la Baells (24,27%). El pantà més buit és el de Sau, amb només el 4,73% de la seva capacitat.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va afirmar fa uns dies que es podria sortir de la fase d'emergència al sistema Ter-Llobregat si es complien les prediccions de pluges. "Si ens diuen que continuarà plovent molt, podríem sortir de l'emergència amb els pantans al 17%", va dir.

Però la portaveu del Govern, Patricia Plaja, va afirmar que per sortir de l'emergència per sequera s'ha d'estudiar el context, i que superar el 16% del volum embassat no implica automàticament aixecar les restriccions. La portaveu va remarcar que no és una qüestió de xifres, sinó que s'han d'estudiar altres condicionants.

A més de l'emergència al sistema Ter-Llobregat, també està declarada des del setembre a l'embassament de Darnius Boadella. Aquest dilluns, aquest pantà està a l'11,68%, amb 7,14 hectòmetres cúbics. En els últims dies ha pujat molt poc, ja que dimarts estava l'11,64%

La conca de l'Ebre, al 47,43%

Per la seva banda, els embassaments de la Conca de l'Ebre, que depenen la Conferderació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), estan aquest dilluns a una mitjana del 47,43% de la seva capacitat, amb un total de 884,4 hectòmetres cúbics. En els últims dies, aquests embassaments han anat sumant aigua embassada, ja que dissabte tenien 876 hectòmetres cúbics i diumenge 880,4.