Intercepten un patinet elèctric manipulat que era capaç d'assolir els 111 km/h

La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet ha interceptat un patinet elèctric que havia estat manipulat i que era capaç d'assolir els 111 km/h, quan la velocitat màxima permesa per a aquest tipus de vehicles és de 25 km/h. Els agents van detectar-lo durant un dispositiu al districte 5 de la ciutat. El conductor va ser sancionat amb 500 euros de multa i el vehicle ha estat traslladat al dipòsit municipal perquè representa "un greu risc per a la seguretat viària" i perquè no compleix amb la normativa.