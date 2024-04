Homenatgen la figuerenca Pilar Heras en la reinserció de joves amb mesures penals a Catalunya

La tercera jornada en memòria de Pilar Heras s'ha fet aquest dijous al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE), on s'han reunit companys, amics i familiars de la que va ser directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil entre el 2016 i el 2019. En la trobada hi ha assistit l'actual consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i la titular de Territori, Esther Capella, amb qui Heras havia treballat quan aquesta era titular de Justícia. En l'homenatge, Ubasart ha destacat la figura de Pilar Heras com un "exemple de treball constant per la reinserció dels joves sotmesos a mesures penals".

Al llarg de la jornada s'han fet actes per recordar el llegat de la directora en camps com la perspectiva de gènere, la justícia comunitària i l'educació en l'execució. Per això s'ha projectat el vídeo testimonial 'La vida després dels barrots' i s'ha fet una taula rodona d'experiències sota el títol 'L'enfortiment de l'acció socioeducativa, la corresponsabilitat i la perspectiva comunitària en l'execució penal i l'atenció a les víctimes'. Finalment la jornada s'ha tancat amb la taula rodona 'Participació i llegat de Pilar Heras en l'àmbit de la justícia penal'.

Pilar Heras i Trias (Figueres 1954-Barcelona 2019) va ser doctora en Ciències de l'Educació i professora titular a la Universitat de Barcelona. El 2016 va ser nomenada directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

Anteriorment, havia estat coordinadora del Grup de recerca de pedagogia social per a la inclusió i la cohesió social (GPS-UB). Durant la seva carrera va destacar-se pel disseny de mesures penals alternatives (MPA) i va publicar diversos treballs sobre reinserció social i laboral (2014, 2015, 2016), reinserció postpenitenciària (2015), justícia juvenil (2008), corresponsabilitat entre administracions i tercer sector en l'acció social i penal (2013, 2014).