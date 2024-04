El Govern crea un grup d’experts per lluitar contra la violència vicària

El Govern crearà abans del juny un grup d’experts en violència vicària i violència masclista contra criatures per abordar aquests casos, que des que va començar l’any ha provocat la mort de cinc infants a Catalunya a mans dels seus pares. El grup haurà de fer propostes concretes per millorar la prevenció i detecció d’aquesta violència. Ho ha decidit en una reunió extraordinària aquest divendres del grup d’anàlisi de feminicidis, on hi ha representats els departaments d’Igualtat i Feminismes, Interior, Justícia, Drets Socials, Educació i Salut. A part dels tècnics que en formen part habitualment, també hi han acudit càrrecs polítics, com alguns directors generals, que tenen capacitat de presa de decisions.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha presidit la reunió i després ha explicat que en aquest nou grup hi haurà una quinzena de perfils professionals com la pediatria, la medicina forense, la judicatura, la fiscalia, la policia, la psicologia, la criminologia, el feminisme, l’educació i treball social, salut mental, la comunicació o l’antropologia. En els propers dies es contactarà amb les persones triades, començaran a treballar al maig i d’aquí a tres o quatre mesos haurien de fer un informe amb mesures concretes.

La reunió també ha servit per acordar una metodologia per aconseguir més coneixement a partir de cada cas per tal d’evitar futurs casos. Es vol obtenir més informació de tots els sectors públics i privats possibles per poder detectar a temps un possible cas de violència vicària, amb més dades del territori i més qualitatives, per exemple, procedents de les famílies afectades, víctimes i victimaris.

Protocol actualitzat

Per últim, s’ha actualitzat el protocol de feminicidis del 2021. Es vol fer el màxim acompanyament possible per a tots els afectats, amb una atenció integral des de tots els serveis especialitzats cap a famílies, companys de feina, veïns, escola o professionals. Així, per exemple es vol acompanyar emocionalment també els professionals que atenen l’entorn de la víctima. El nou protocol incorpora també els ajuts i indemnitzacions a les famílies afectades, com per exemple per pagar l’enterrament o el trasllat del cadàver.

La consellera ha dit que s’estudiarà si la informació publicada sobre casos té efecte contagi, ja que no hi ha acord entre diversos estudis. Per això, es podria considerar quins detalls es donen sobre casos concrets.

Per la seva banda, la directora general per a l’erradicació de les violències masclistes, Laia Rosich, ha explicat que els punts de trobada entre pares i fills s’han dotat de més supervisió i formació especialitzada, ja que fins ara treballaven de forma apartada de la resta d’àmbits de les violències masclistes. Ha recordat que els infants acudeixen a aquestes trobades per ordre judicial, i el que s’ha fet és millorar els espais físicament i també formar millor els professionals que els atenen.

Formació dels jutges

Verge ha tornat a reclamar al govern espanyol que obligui tots els jutges a formar-se en perspectiva de gènere, ja que molts d’ells veuen casos relacionats amb la qüestió però no apliquen les ultimes legislacions en la matèria.

La consellera ha recordat que Catalunya treballa de forma coordinada contra les violències masclistes des del 2008, però aquest període tant sols és un “esprint” davant de segles de masclisme i patriarcat. En tot cas, espera que el futur Govern mantingui la prioritat de la lluita contra el masclisme. A més, ha demanat que tota la societat reaccioni contra el masclisme, ja que considera que actualment el patriarcat és una ideologia tolerada socialment i que “mata a les dones i les criatures”.