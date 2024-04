Greu baralla en un partit de futbol juvenil a Castelldefels amb insults i cops de puny dels aficionats

Un partit de futbol entre juvenils a Castelldefels (Baix Llobregat) va arribar a empentes i cops de puny diumenge passat 14 d'abril. El partit va enfrontar a la Unió Esportiva Castelldefels amb el Club Esportiu Fontsanta Fatjó, radicat a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) a l'estadi municipal Els Canyars de Castelldefels.

Per motius que no han transcendit, desenes de persones de tots dos equips van acabar enfrontant-se a la graderia i al camp de l'estadi, tal com reflecteix un vídeo publicat pel digital 'Metròpoli Oberta'. Des de la UE Castelldefels insisteixen que no faran declaracions sobre l'ocorregut i apunten al fet que les persones que es van veure immiscides en la batussa ja han traslladat el conflicte a la policia. Tot i que que aquest diari ha tractat de posar-se en contacte també amb el CD Fontsanta Fatjó, en el moment de publicació de l'article, no s'ha obtingut resposta.

Per part seva, els Mossos d'Esquadra expliquen que van acudir al lloc dels fets alertats per alguns dels assistents i que es va identificar a les diferents parts implicades, però que, ara com ara, no consten denúncies relacionades amb la baralla del 14 d'abril. Així, en l'acta del partit que recull la Federació Catalana de Futbol, no hi consta que cap jugador o membre del cos tècnic resultés expulsat en el transcurs del partit, que van guanyar els locals per tres gols a dos.

Altres conflictes

Les batusses entre pares en els partits de futbol juvenils són un succés preocupant i, per desgràcia, recurrent: fa tan sols un mes, diversos pares van protagonitzar una baralla multitudinària en un partit d'infantils a Mallorca que va acabar amb un dels participants amb la clavícula fracturada.

A més, l'equip de bàsquet CB Castelldefels també ha denunciat haver viscut una situació de violència, en aquest cas, com a visitant en la pista del CB Navàs. Segons un comunicat emès pel club del Baix Llobregat, després de rebre "amenaces i abusos verbals constants", en acabar el partit, alguns jugadors i els seus acompanyants "van patir atacs físics". En el seu comunicat, el club de bàsquet afirma que tant agredits com el propi club han "realitzat ja les denúncies oportunes davant autoritats i organismes oficials".