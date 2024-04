Joaquim Pons, l'últim productor de roses de Sant Jordi catalanes: "No és econòmicament factible"

Pocs dies abans de la diada de Sant Jordi, Joaquim Pons i els seus treballadors van fins dalt de feina. Ell és un dels propietaris de Flors Pons, l'única productora de roses que queda en tota Catalunya. “Comencem al matí primerenc i a les nou de la nit encara estem gestionant comandes”, explica a 'El Periódico', un mitjà del mateix grup editorial que 'Diari de Girona'. Les seves són les últimes roses catalanes que podran trobar-se en comptades floristeries i paradetes el pròxim 23 d'abril.

Els hivernacles de Flors Pons estan situats a Santa Susanna (El Maresme, Barcelona). “Abans érem unes 12 o 15 empreses les que veníem roses, entre Vilassar de Mar i Santa Susanna. Ara no queda ningú més, només nosaltres”, explica Pons en una entrevista amb 'El Periódico'. Per això, actualment, veure una rosa de catalana a Sant Jordi és una raresa -la majoria provenen la Colòmbia i l'Equador-. D'aquí a una mica ja no en quedarà cap, perquè ni tan sols els Pons tenen previst plantar més. I és que, malgrat no tenir cap competidor “del país”, asseguren que no els surt rendible.

Joaquim Pons de Flors Pons, l'únic productor de roses per Sant Jordi a Catalunya / ANNA MAS

Seleccionant les roses per a Sant Jordi a Flors Pons, l'única productora catalana d'aquestes flors / ANNA MAS

Econòmicament insostenible

“La rosa no és econòmicament factible", lamenta Pons. I a això li atribueix diversos motius. En primer lloc, per les restriccions existents a Espanya respecte als tractaments fitosanitaris. "Hi ha plagues que no sabem com combatre i ens minven la qualitat de la rosa, mentre que a Sud-amèrica no tenen aquestes restriccions, per la qual cosa hi ha una situació de desigualtat". A més, també resulta complicat competir per cost: "Les que arriben de fora tenen uns preus molt baixos. Antigament, amb els aranzels s'acabaven igualant els preus amb les d'aquí. Ara ja no, i amb això no podem competir", explica.

Joaquim Pons de Flors Pons, únic productor de roses per Sant Jordi a Catalunya / ANNA MAS

A més, la crisi climàtica i l'avançada pujada de temperatures sumen una altra complicació més: "El canvi climàtic també afecta. Fa anys, havíem de posar la calefacció perquè les roses arribessin a Sant Jordi, però enguany ens han florit més ràpidament perquè fa molta calor, i han arribat una setmana abans del que es preveu", explica Pons. Això sí, en aquesta ocasió no tem per la seva qualitat. "A la cambra frigorífica i amb conservants aguanten perfectament", assegura.

Aquests últims anys, aquesta empresa familiar ha continuat subsistint gràcies a no haver posat tots els ous en la mateixa cistella: "Hem anat aguantant perquè hem diversificat els cultius per a no dependre només d'un, però arriba un punt en què no val la pena aguantar la rosa. És una llàstima", declara.

Flors Pons és l'única empresa productora de roses per Sant Jordi a Catalunya / ANNA MAS

40.000 enguany

Amb tot, Flors Pons ha decidit que deixarà de dedicar-se al cultiu de roses. Si l'any passat en van treure 50.000, aquest Sant Jordi tenen previsió de tenir unes 40.000 i, l'any que ve, "moltes menys". Ja no plantaran més rosers i, els pròxims exemplars que recullin, seran dels rosers que ja van sembrar. Així fins que s'acabin.

Això sí, aquesta empresa familiar continuarà dedicant-se al cultiu de flors, però d'altres varietats. "No tancarem. Tenim altres tipus de flor, que ja fem, i augmentarem la producció", conclou.