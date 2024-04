El conseller de Salut considera que Catalunya no està en el moment de prohibir fumar als més joves

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat que Catalunya no està en el moment d'aplicar una mesura tan "rígida" com la de prohibir fumar als nascuts a partir del 2009, com ha fet el Regne Unit. En declaracions a RAC1, ha dit que Catalunya i el Regne Unit no es troben en el mateix punt en la lluita antitabac, ja que allà hi ha menys fumadors actius per això és el moment d'aplicar una mesura com aquesta.

Ha afegit que a Catalunya, abans d'arribar a aquesta determinació, s'han de fer passos previs, tot i que ha asseverat que no descarta que s'hi acabi arribant.