Un regidor del PP a Esplugues va colar com a despeses del partit factures pròpies

Una cadira de nadó per al cotxe (469 €). El llibre infantil Peppa va de viaje (8,95 €). Espanta-sogres, bombolles de sabó i minigranotes (19,05 €). Globus de Mickey i Minnie Mouse, confeti i cotilló (54,04 €). Un peluix i joguines infantils (35,4 €). Pernil ibèric i embotits (72,75 €). Vins i formatges (228,29 €). Aquests són els conceptes d’algunes de les factures personals que el president i regidor del PP d’Esplugues de Llobregat, Marcos Sánchez Siles, va colar com a despeses del partit durant quatre anys perquè l’ajuntament de la ciutat del Baix Llobregat les assumís amb diners públics, a càrrec del pressupost municipal. Sánchez, fins al maig de l’any passat únic regidor popular a Esplugues, va ser també secretari general de Noves Generacions a Catalunya.

Les factures del regidor de l’oposició figuren en la comptabilitat interna de l’Ajuntament d’Esplugues, a la qual ha accedit El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona després que, durant aquest primer trimestre del 2024, el consistori hagi culminat la revisió de la facturació dels grups municipals del 2019 al 2022. Tot i que les del 2023 estan pendents de supervisió, les alarmes han saltat als òrgans interns de l’administració local.

Aquest diari ha consultat una a una la totalitat de factures remeses per Sánchez a la secretaria del consistori en relació amb cada un dels quatre exercicis, amb les corresponents declaracions responsables en les quals el regidor popular afirma que les despeses estan, "sota el seu parer, vinculades al funcionament ordinari del grup municipal".

Seguint la seva argumentació, estarien també vinculades al funcionament ordinari del PP local pagaments en xarcuteries com DGusta (Esplugues) o Mercè (Sant Andreu de Llavaneres); compres de joguines i plastilina a la llibreria Esplugues; adquisicions de globus infantils i articles per a celebracions a Party Fiesta, i desenes de peticions de menjar a domicili, especialment al Japonès a Casa de la ronda del General Mitre de Barcelona.

De la mateixa manera, entrarien en el funcionament ordinari del PP d’Esplugues els quatre àpats per valor de 811,4 € que Sánchez va facturar l’agost del 2021, quan el consistori estava inactiu, a Llívia (Girona), Saillagouse (França) i Vinaròs (Castelló). I també altres àpats d’entre 200 i 400 euros amb protagonisme de marisc i ibèrics.

La comptabilitat interna de l’Ajuntament d’Esplugues contempla unes 670 factures aportades per Sánchez entre el 2019 i el 2022, que sumen entre totes 60.936,95 € a càrrec de l’erari públic d’Esplugues, tot i que no és possible certificar quina proporció del total va ser destinada a finalitats personals. Totes han sigut aportades pel regidor com a justificació de la subvenció pública que s’assigna a cada partit per sufragar despeses ordinàries en funció del nombre de regidors. Els populars van rebre 68.900 € per a tot el mandat passat, una mica més de l’import que sumen els tiquets del regidor.

"Sorprès"

Consultat telefònicament per aquest diari, el regidor Marcos Sánchez, que reconeix com a pròpies totes les factures esmentades, assegura estar "sorprès" pel fet que en el consistori hagin saltat les alarmes, "perquè ni a mi ni al Grup Municipal Popular ens han informat d’absolutament res", assenyala Sánchez, que remarca haver "sol·licitat sistemàticament" a la Intervenció General de l’Ajuntament d’Esplugues "que fiscalitzi les nostres despeses i les de tots els partits", un procés que, explica el regidor, no és definitiu i continua obert perquè encara no ha passat pel ple municipal.

Fonts de l’Ajuntament d’Esplugues reconeixen que "s’està investigant internament la facturació del Grup Popular per haver-se detectat factures amb possibles irregularitats". Consultades per eventuals conseqüències i fins i tot per alguna acció legal, aquestes mateixes fonts asseguren que "els imports de les presumptes factures il·lícites almenys s’hauran de tornar".

L’advocat penalista David Aranda, d’Arrels Advocats, entén que, en cas de provar-se que Sánchez va destinar fons propis de l’Administració a despeses personals com les descrites, "els fets podrien ser constitutius d’un delicte de malversació".