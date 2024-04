Zapatero espera que Puigdemont torni "amb totes les garanties" fruit d'una aplicació "efectiva i ràpida" de l'amnistia

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmat aquest dimarts en una entrevista a RAC1 que espera que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "quan torni, ho faci amb totes les garanties" fruit d'una aplicació "efectiva, ràpida i encertada de la llei d'amnistia". Segons Zapatero, un hipotètic empresonament de Puigdemont com a conseqüència del procés independentista hauria estat "tremendament negatiu per a la història de Catalunya i per a la relació de Catalunya amb l'Estat". "La situació del 2017 no hauria d'haver acabat amb el Codi Penal com a eina, perquè el Codi Penal no està pensat per resoldre conflictes polítics", ha recordat.

Primera diada com a autor

Zapatero viu aquest dimarts el seu primer Sant Jordi com a autor amb el llibre 'Crónica de una España que dialoga'. A l'entrevista a RAC1 ha defensat el diàleg com a eina que va permetre superar el terrorisme a Euskadi i el conflicte a Catalunya.

En aquest marc, ha reivindicat l'amnistia, i ha assegurat que "en qui demana i rep l'amnistia hi ha un reconeixement recíproc d'errors" i ara cal "posar el comptador a zero" i "tornar a començar". "Tot s'ha de fer amb la racionalitat, el diàleg i la paraula", ha dit. No ha volgut confirmar que ha parlat amb Puigdemont, però "sempre que el PSOE m'ha demanat ajuda en alguna cosa ho he fet, i una forma d'ajudar és ser discret".

L'expresident ha afirmat que espera i desitja una aplicació "efectiva, ràpida i encertada de la llei d'amnistia". "Vull veure tothom que va estar processat i el president Puigdemont amb plena capacitat en l'exercici dels seus drets polítics, perquè crec que això dirà bastant de la democràcia espanyola". Ha afegit que no té "cap dubte" que "en pocs anys" els que tenen reticències "reconeixeran l'encert de l'amnistia i la valentia del president Sánchez".

Persones clau

També ha defensat l'acord del PSOE amb els partits independentistes i ha rebutjat per "superficial" les crítiques que acusen Sánchez d'haver comprat els set vots de Junts. "És el que van votar els ciutadans. El mandat electoral va ser que el PSOE s'entengués amb els partits nacionalistes", ha dit.

En aquest marc, ha afirmat que les persones "clau" per a l'amnistia han estat Puigdemont, Sánchez i Bolaños, i ha recordat que el PSOE "al final és qui es fa càrrec de les situacions més complicades del país" també per la "incompareixença de la dreta". "Aquesta legislatura és definitiva i decisiva per a Catalunya, perquè es facin les coses amb diàleg i entesa i deixar aquests anys que no han estat bons enrere", ha conclòs.