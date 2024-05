Nova agressió a Lledoners: un intern fereix a cops de puny un funcionari

El centre penitenciari de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada va tornar a protagonitzar el passat divendres 3 de maig una agressió per part d'un intern a un funcionari. Es tracta de la tercera agressió en els últims dos mesos. Segons ha denunciat CCOO i ha pogut confirmar aquest diari, el cap del mòdul MR-3 va resultar ferit d'importància després d'intentar intervenir en una baralla entre dos interns, que ja feia tres setmanes que s'havien encarat. Un d'ells, "de manera desproporcionada i gratuïta", va començar a donar-li cops de puny a la cara del funcionari, que li han deixat el septe nasal trencat i quatre punts de sutura per ferides al pòmul. Un segon funcionari, que va intentar calmar l'intern, també va rebre esgarrapades i erosions de diversos centímetres.

Una onada d'agressions a Lledoners

En els últims dos mesos al centre de Lledoners hi ha hagut dues agressions, tres amb la d'aquest divendres. El passat diumenge 7 d'abril, un intern va agredir la seva germana en una visita vista familiar i el 13 d'abril una baralla entre interns de Lledoners acaba amb un atès a la infermeria.

El sindicat demana que reforci el mòdul en 4 funcionaris en lloc dels 3 habituals en tots els mòduls del centre, a causa de l’alta conflictivitat del departament. A més, demanen que s'eviti treure funcionaris habituals del mòdul per ubicar-los en altres serveis i que es revisi la política de retorn al mòdul d’interns que han protagonitzat incidents greus i que no es torni a produir. Per tot això, han demanat de forma urgent una reunió extraordinària amb la directora del centre penitenciari per tractar l’augment de la conflictivitat.