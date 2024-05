Desarticulen un grup criminal que feia desocupacions extrajudicials: 16 detinguts i 11 investigats

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que actuava sota l'aparença d'una empresa legal per realitzar desocupacions extrajudicials. S'han detingut 16 persones i se n'investiguen 11 més. Antiokupa Tarraco havia actuat en més de 60 punts de Catalunya amb mitjans coactius i violents per expulsar els inquilins dels domicilis a canvi de rebre diferents quantitats de diners per part dels propietaris. Els arrestats actuaven en alguns casos moguts per l'odi i la discriminació per motiu d'origen, raça o ètnia, i eren especialment violents i expeditius contra persones de determinat origen. Dos dels arrestats ja han entrat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat aquest diumenge el TSJC.

Els 16 detinguts tenen entre 27 i 59 anys d'edat. Cinc d'ells acumulen diversos antecedents per coaccions, amenaces, tracte degradant, lesions, danys, robatoris amb força o salut pública. Els arrestos es van produir el dimecres 15 de maig amb registres i entrades a domicilis de l'Hospitalet de l’Infant, Salou i Reus. Altres persones van ser detingudes a Sant Joan Despí, Rubí, Mataró o Barcelona. La investigació s'ha desenvolupat durant vuit mesos sota la tutela del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus. Vuit dels arrestats ja han passat a disposició judicial en les últimes hores i el magistrat ha acordat presó provisional per a dos d'ells (A. G. S. i J. M. S.) i llibertat provisional per als sis restants.

La causa està oberta pels delictes de lesions, violació de domicili, danys, coaccions, assetjament, robatori amb força, amenaces, contra la integritat moral en l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, descobriment i revelació de secret, falsificació de document públic, robatori amb violència i pertinença a organització criminal.

Un bufet d'advocats per donar aparença de legalitat

L'empresa investigada utilitzava la cobertura d'un despatx d'advocats per donar aparença de legalitat a les seves actuacions. De fet, el propietari d'aquest bufet d'advocats era soci de l'empresa juntament amb el detingut com a líder la organització, segons han detallat els Mossos d'Esquadra. En paral·lel, alguns dels clients participaven activament de les accions, eren coneixedors dels mètodes emprats i es van convertir en col·laboradors necessaris de l'organització.

Diners i armes decomissats al grup criminal que feia desocupacions extrajudicials / Mossos d'Esquadra

La policia va decomissar dues armes de foc, diverses armes prohibides, terminals de telefonia mòbil, documentació en format físic i digital, així com elevades quantitats de diners en efectiu i en comptes corrents, i material amb simbologia de l'empresa.

De trucades telefòniques a hores intempestives a assalts violents

Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement el mes de setembre passat de diversos incidents relacionats amb Antiokupa Tarraco. Les primeres gestions van permetre identificar la forma d'actuar d'una organització jerarquitzada que, rebent diners a canvi i amb l'objectiu d'expulsar persones dels seus domicilis, de manera continuada vulnerava els drets dels inquilins. Entre les víctimes hi havia famílies en situacions diverses, algunes eren ocupants en situació de vulnerabilitat econòmica, i d'altres tenien contractes de lloguer vigents.

Les accions de l'organització criminal s'anaven expandint amb els mesos i, en paral·lel, el número i la gravetat dels fets. L'empresa, sota l'aparença d'oferir als seus clients un servei de mediació per desocupar inquilins dels immobles, cometia extorsions, danys, i assetjaments amb violència fins a aconseguir els objectius pels quals havien estat contractats pels seus clients. Si no s'aconseguia la desocupació de manera voluntària, les accions escalaven amb visites i amenaces telefòniques, passaven a trucades repetitives en horari nocturn, coaccions a través del tall dels subministraments bàsics de la llar, o danys i desperfectes en els immobles.

Si tampoc s'aconseguia l'objectiu, els membres de l'organització criminal provocaven danys greus als immobles, interposaven denúncies falses a diversos organismes públics, feien robatoris amb força a l'interior dels habitatges, i fins i tot, robatoris violents amb lesions greus als inquilins, en presència de menors. Les víctimes tenien una sensació de desprotecció i ansietat que, en diversos casos, ha acabat amb necessitat d’atenció psicològica.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.