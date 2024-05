El PP dona per fet que seran a la Mesa del Parlament: "Només un cordó sanitari del PSC i els separatistes ho impediria"

El líder del PPC, Alejandro Fernández, dona per fet que tindran representació a la Mesa del Parlament i diu que "només un cordó sanitari dels socialistes i els separatistes" els podria deixar fora. En una atenció als mitjans prèvia a la junta provincial de Girona, Fernández ha afirmat que els populars s'han "guanyat" un lloc a la mesa i que amb 15 diputats tenen "una plaça garantida". En aquest sentit, Fernández ha dit que no contempla una altra opció i espera que la resta de formacions respectin "la democràcia" i "el que els catalans han votat a les urnes". "Nosaltres no creiem en els cordons sanitaris, no els hem practicat mai", ha insistit Fernández.

El líder del PPC ha visitat Girona per reunir-se en el marc de la Junta Provincial amb membre del partit. Fernández s'ha felicitat pels resultats obtinguts a les comarques gironines, que els han permès recuperar la representació perduda i ha augurat que es tracta del primer pas per guanyar pes al territori i recuperar, també, el diputat a Madrid.

El popular també ha defensat la importància de les eleccions europees a les portes de l'inici de la campanya i, en clau de les catalanes, ha donat per fet que tindran representació a la Mesa del Parlament. Fernández ha afirmat que amb els 15 diputats obtinguts tenen "garantida" una plaça en aquest òrgan i que "només un cordó sanitari" del PSC i "els separatistes" podria impedir-ho.

En aquest sentit, no ha concretat si hi ha hagut contactes però ha defensat que no contemplen cap altre escenari perquè s'han "guanyat" el lloc "amb els vots dels catalans". Fernández també ha dit que ells no creuen en els cordons sanitaris i que mai els han "practicat" amb cap formació política.

"Creiem en el pluralisme polític i, per tant, donem per fet que si la resta de formacions polítiques respecten la democràcia, haurien de respectar el que els catalans han votat a les urnes", ha assegurat. "Evidentment, el Parlament ha d'escollir qui ha de ser el president o presidenta però crec que els òrgans de representació cadascú se'ls guanya a les urnes", ha afegit.