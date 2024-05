Junts veu una "espanyolització" en l'acostament dels populars europeus a l'extrema dreta i diu que "posa en risc" la UE

El candidat de Junts a 9-J, Toni Comín, ha afirmat que els eventuals pactes entre el Partit Popular Europeu (PPE) i les forces d'extrema dreta són conseqüència de "l'espanyolització" de la formació. "El que està passant és que el PPE, en lloc de democratitzar el PP espanyol, s'està espanyolitzant", ha dit en un acte de campanya, des d'on ha alertat que aquesta "espanyolització" pot posar "en risc" el projecte europeu.

"És un drama que de tots els partits que integren el PPE el que té menys tradició democràtica sigui el que marqui el pas", ha lamentat. D'altra banda, Comín també ha carregat contra el govern espanyol per "boicotejar" la construcció del corredor mediterrani per tal de "no donar a Catalunya el pes estratègic que li correspon".