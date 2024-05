Alerta Solidària calcula que la llei d’amnistia pot afectar almenys 420 manifestants o activistes independentistes

Alerta Solidària calcula que la llei d’amnistia, que previsiblement s’aprovarà dijous al Congrés de Diputats, pot afectar almenys a 419 activistes i manifestants independentistes, un terç del total dels inicialment investigats. La resta, o ja han estat absolts, o les seves causes s’han arxivat. En aquest còmput només hi ha persones de la societat civil, i no es comptabilitzen polítics o membres de l’administració o aquells que han estat investigats per treballar sota directius de la Generalitat, ajuntaments o els seus responsables. Només s’ha afegit l’excepció dels investigats per l’Audiència Nacional del ‘cas Tsunami Democràtic’, ja que hi ha activistes que no tenen res a veure amb l’acció de cap administració.

Com en el recompte que Alerta Solidària ja va fer el mes de novembre, s’hi inclouen els encausats en l’’Operació Judes’.

En concret, Alerta Solidària ha pogut comptabilitzar 1.168 persones objectes de diligències penals relacionades amb el ‘procés’. D’aquestes, el 51%, 597, han vist com s’arxivaven les causes, mentre que al 49% restant, 571, s’han tirat endavant els procediments. De les 571 persones amb causes obertes, 143 (25%) encara estan en procés d’instrucció, un 22% (127) estan esperant judici, 12 (2%) esperen sentència. De la resta, que ja tenen sentència, el 27% del total, 152, han estat absoltes de tots els càrrecs, mentre que 137, un 24% del total, tenen sentència amb condemna total o parcial. Per això, Alerta Solidària considera que de les 571 persones amb causes obertes, si se’n resten les 152 amb sentència absolutòria, hi ha 419 persones que poden ser amnistiades, cosa que suposa un 35% del total d’investigats inicialment.

Alerta Solidària ha conformat un equip tècnic de seguiment de l’aplicació de la Llei d'Amnistia. Així, l’entitat vol fer-ne una “lectura política sincera, sense forçats discursos triomfalistes, que són a l’origen del desengany de la base popular independentista, i que insisteixen a maquillar la realitat més dura: amb aquesta llei ni s’ha avançat cap a la independència, ni s’han desactivat les armes de l'Estat per a la repressió política. Si hi ha res segur és que l’Estat, quan calgui, ho tornarà a fer”. “La qüestió és si nosaltres haurem après dels errors i estarem suficientment conscienciades i organitzades. Nosaltres treballem perquè així sigui”, conclou.

En els propers dies l’entitat instarà l'aplicació de la Llei d'Amnistia per als casos més urgents i sensibles i anirà, en les properes setmanes, completant la llista.