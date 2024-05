Vídeo | Enxampen un ciclista circulant temeràriament per l'autopista

Els Mossos d'Esquadra han enxampat aquest dimecres un ciclista que circulava per l'autopista B-23 al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, una via on la circulació de bicicletes està prohibida. Gràcies a les imatges gravades per l'helicòpter del Servei Català de Trànsit, el cos policial ha pogut personar-se a la mateixa via i sancionar el ciclista.

A més, gràcies a les imatges aèries del SCT, els Mossos han pogut observar com el ciclista ha travessat fins a quatre carrils de circulació. Tot i que l'acció no ha tingut cap conseqüència, la temerària maniobra podria haver provocat un accident de trànsit.