Junts proposa Josep Rull com a candidat a presidir el Parlament de Catalunya

Junts per Catalunya mou fitxa. Els postconvergents han proposat aquest dilluns a la resta de partits la candidatura de l'exconseller Josep Rull com a postulant a presidir el Parlament de Catalunya. Fonts del partit subratllen que aquesta és la seva opció, malgrat haver quedat en segona posició en les urnes del passat 12 de maig. Les mateixes fonts insisteixen que tenen un "preacord" amb Esquerra perquè sigui Rull el cap de la Cambra catalana, encara que fonts d'Esquerra no el confirmen.

En el Parlament segueix la tensió. Els partits caminen reunits en les seves respectives executives per analitzar els escenaris i els possibles candidats a ocupar els set llocs de la Mesa en joc. El PSC confia a no quedar fora, però prefereix que la presidència sigui per Esquerra i aplanar així la investidura de Salvador Illa com president. Si la batuta de la Cambra queda en mans de Junts, l'expresident Carles Puigdemont podria intentar ser el primer a sotmetre's a un debat d'investidura, però no sortiria triat perquè requereix una abstenció del PSC que els socialistes neguen.