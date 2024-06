Raquel Sans (ERC) i David Pérez (PSC) seran els nous vicepresidents de la Mesa del Parlament

Raquel Sans, d'ERC, i David Pérez, del PSC, seran la vicepresidenta primera i el vicepresident segon, respectivament, de la Mesa del Parlament. Sans ha rebut el suport de 59 diputats, que són els que sumen els tres grups independentistes, mentre que Pérez ha comptat amb 42 vots. Aquesta elecció arriba després que el ple hagi votat Josep Rull (Junts) com a nou president del Parlament amb el suport de Junts, ERC i la CUP. L'independentisme ha arribat així a un pacte per aconseguir una "Mesa antirepressiva".

El sistema d'elecció de la Mesa del Parlament és per votació secreta en urna. Un cop els diputats han elegit Rull com a nou president del Parlament, amb 59 vots i per davant dels 42 de la socialista Sílvia Paneque, ha estat el torn de les vicepresidències. Els dos diputats que han aconseguit més suports han estat Sans i Pérez. Per darrere seu s'hi han situat el diputat del PPC Pere Lluís Huguet, amb 15 vots; i Sergio Macián de Greef, de Vox, amb 11. Els sis diputats dels comuns han votat en blanc i els dos d'Aliança Catalana han votat nul.

En aquesta votació s'ha comptabilitzat els vots dels diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig, que han estat dipositats pel diputat de Junts Albert Batet. Els darrers dies hi havia la incògnita sobre si finalment podrien votar. La setmana passada el Tribunal Constitucional va tombar el vot telemàtic de Puig durant l'anterior legislatura.

Finalment, la Mesa d'Edat, que compta amb majoria independentista, ha permès que els dos diputats de Junts votessin telemàticament. Ruben Wagensberg, d'ERC, ha delegat el vot ja que es troba de baixa mèdica. Els membres de la Mesa d'Edat han estat Agustí Colomines (Junts), Mar Besses (ERC) i Júlia Calvet (Vox).

Un cop constituït el Parlament, els grups parlamentaris s'hauran de constituir en el termini de vuit dies hàbils, a comptar des del dimarts, i hauran de concretar tant el nom del grup com els noms dels portaveus i presidents.