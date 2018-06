Un 22 per cent dels treballadors de la Garrotxa són autònoms

El nombre de treballadors autònoms ha tingut una pujada constant en els darrers 4 anys a la Garrotxa: 4.718 (2014), 4.841 (2015), 4.905 (2016) i 5.053 (2017). En 4 anys han pujat un 7,41%. Els 5.053 autònoms representen el 22% de les persones que treballen a la comarca. Segons dades de l'Observatori Econòmic i Social de la Garrotxa, a la comarca treballen 23.905 persones, les quals es reparteixen en 12.841 (Serveis), 8.862 (Indústria), 1.524 (Construcció) i 618 (Agricultura).

El secretari general de Comissions Obreres, Bartomeu Compte, ha definit els autònoms com uns professionals liberals amb preparació i empenta i poca relació laboral. Això no obstant, ha explicat que els autònoms van representar una sortida en el temps de més falta de treball. En molts casos van tirar endavant projectes de poc recorregut. Ha explicat que la figura de l'autònom, que des de dins del garatge de casa seva inicia un projecte amb un futur gran, a les comarques gironines no hi és.

També han detectat empreses amb poca capacitat econòmica que contracten professionals molt qualificats sobre la base que cotitzin al règim d'autònoms, perquè no s'atreveixen a contractar-los.

Per la seva part, el director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Francesc Canalias, va precisar que la indústria de la Garrotxa suposa el 46,3 del PIB. Això no obstant, només genera el 36,5% dels llocs de treball i tenen una productivitat per persona de 33.750 euros. Canalies, també, va precisar que les especialitats universitàries escollides pels habitants de la Garrotxa no s'adeqüen a les necessitats del territori. Segons les dades de l'Observatori, el sector serveis, amb 12.841 treballadors, és el que genera més llocs de treball a la Garrotxa. Es reparteixen en 4.116 (Comerç), 1.727 (Hostaleria), 1.639 (Sanitat i Serveis Socials), 1.533 (Activitats Professionals), 1.512 (Activitats Artístiques), 707 (Transports), 607 (Administracions Públiques), 602 (Educació) i 398 (Altres). El sector Serveis en quatre anys ha tingut un augment de 1.712 treballadors, un 15%.