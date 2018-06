Les temperatures s'enfilen per sobre dels 30 graus a les comarques gironines

Després d'unes darreres setmanes plujoses i poc habituals per a l'època de l'any, l'ambient assolellat i l'augment de temperatures es va fer notar ahir de manera generalitzada a pràcticament tota la demarcació. La majoria de comarques gironines van registrar temperatures màximes per sobre dels 30 graus, un ambient que porta a preveure que durant els pròxims dies l'estiu s'instal·larà de ple i de manera definitiva.

La població que va enregistrar una temperatura més elevada va ser Fornells de la Selva, amb una màxima de 32,2 graus, seguida molt de prop per Cruïlles, on també es van superar els 32 graus. El Baix Empordà va viure –en general– una jornada d'allò més càlida, també a la Bisbal d'Empordà, amb 31,4 graus de màxima.

També a Girona el mercuri dels termòmetres va pujar de valent, concretament fins als 31,3, seguit d'Anglès amb 31,2º, Torroella de Montgrí (31º), Torroella de Fluvià (30,9º) o Roses (30,8). En moltes altres poblacions es va arribar als 30 graus independentment de la comarca, ja que tant al Gironès, com a l'Alt Empordà, la Selva o la Garrotxa la calor es va fer notar, sobretot durant la franja horària del migdia.

Pel que fa a la temperatura de l'aigua que es va registrar ahir, apta ja per banyar-se en aquestes dates, en pràcticament tots els punts rondava per sobre dels 20 graus de mitjana. Alguns llocs on els va superar van ser Empuriabrava (21º), Empúries (21º), Palamós (22º), Sant Feliu de Guíxols (22º) o bé Lloret de Mar (22º).



La calor es queda

Durant el dia d'avui, el sol tornarà a ser el protagonista amb un cel serè en general, tot i que de matinada i novament al final del dia hi haurà alguns núvols baixos al vessant nord del Pirineu, així com a punts del litoral central. Independentment, durant les hores centrals del dia es formaran alguns núvols d'evolució diürna a punts del Pirineu i Prepirineu.

Pel que fa a l'índex ultraviolat (la intensitat ultravioleta procedent del sol), aquest estarà situat entre 9 i 10, considerat d'una intensitat molt alta dins de l'escala establerta.