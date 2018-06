Els transportistes gironins reclamen que s'ampliï l'horari de càrrega i descàrrega

Els transportistes de les comarques de Girona reclamen als ajuntaments que ampliïn l'horari de càrrega i descàrrega, i també les zones destinades a aquesta activitat. Asseguren que se'ls fa "molt difícil" repartir les mercaderies a temps, ja que és molt habitual que, o bé les zones reservades estiguin plenes, o l'ajuntament del municipi hagi limitat l'activitat. A més, denuncien que cada cop els multen més per tenir estacionats els seus vehicles fora de les hores fixades pel consistori. "Alguns repartidors han de deixar les caixes a terra quan estan esperant que arribi el propietari, perquè hi ha el municipal a punt de multar-lo quan es passen un minut", lamenta el president de l'Associació de Transports de Girona (ASETRANS), Eduard Ayach. Per això, exigeixen un augment de les franges horàries, per poder "millorar el servei i ajudar al sector". "Ens en beneficiarem tots, els transportistes, els clients i els ciutadans", assenyala Ayach. Per tot plegat des de l'associació ha demanat que s'impulsi una Taula de Distribució Urbana amb "tots els actors" per poder arribar a acords.

Malestar entre els transportistes gironins per les dificultats que tenen per realitzar la seva feina. Asseguren que en els últims anys els ajuntaments de la demarcació han limitat els horaris de repartiment. Un dels motius, diuen, ha estat l'increment del turisme i la tendència dels consistoris a "protegir-lo". Un altre ha estat l'augment de conductors que ocupen un espai, malgrat que no estan carregant o descarregant. Molts d'ells, explica el president de l'ASETRANS, Eduard Ayach, són comercials que disposen de rellotges que els autoritza a estacionar allà. "El problema és que aparquen, no descarreguen que és la finalitat de la zona", lamenta.

Un problema que s'agreuja en espais molt concorreguts. Ayach recorda que el temps d'estacionament d'un transportista és "curt". "Si hi ha zones de càrrega i descàrrega lliures, nosaltres fem la feina ràpid i estem poca estona transitant. Si tot està ocupat et trobes que el conductor ha d'aparcar a sobre la vorera després d'haver voltat una estona", assenyala el president dels transportistes gironins.

Per això Ayach ha demanat "més control", ja que aquests dos factors obliguen el repartidor a haver d'anar diverses vegades al mateix lloc a fer les entregues. "Això l'única cosa que fa és incrementar el trànsit i els costos", assegura. Des de l'ASETRANS exigeixen que se'ls permeti circular durant tot l'horari comercial de l'establiment, perquè en molts casos la limitació acaba abans que el negoci hagi obert. "Si a les 10 del matí hem de ser fora d'una zona de càrrega i descàrrega i l'establiment encara està tancat, què fem?", es pregunta Ayach.



Les multes han crescut

Una altra denúncia que fa Ayach és l'increment de multes que reben per haver deixat el vehicle més enllà de la limitació horària que permet l'ajuntament. "Estem notant una persecució policial per part de molts municipis que han vist en els transportistes una font d'ingressos extra", ha assenyalat Ayach.

A banda de les sancions, el president de l'ASETRANS s'ha queixat de "les amenaces" que reben per part dels consistoris. "En el cas de Begur et trobes que estàs ben aparcat i repartint. A la que toquen les 10 del matí has de córrer cap al vehicle, i ja et trobes el policia. Això no pot ser", ha reblat Ayach.



Una taula amb tots els agents

Des de l'ASETRANS s'ha impulsat la creació d'una Taula de Distribució Urbana on hi hagi tots els actors implicats per a "buscar les solucions", al que consideren un "problema real". En concret, a la taula hi reclamen la presència de la Generalitat, els ajuntaments, el sector hostaler i comercial, els operadors logístics, els transportistes i les empreses de distribució.

De moment la proposta ja compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i des de l'ASETRANS s'han enviat 36 cartes a diferents ajuntaments, perquè expliquin quines normatives tenen en matèria de circulació.