Alerta per l'aparició d'animals caçats i mutilats per furtius a les Llosses

Membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat i agents dels Mossos d'Esquadra han efectuat al llarg dels darrers mesos serveis nocturns de control extraordinaris a la carretera de les Llosses, al Ripollès, amb l'objectiu de posar fi a la caça furtiva de cérvols i cabirols. Veïns del municipi han detectat diversos casos, que han estat posats en coneixement dels cossos de seguretat pública. D'ençà que es va acabar l'època de cacera autoritzada es té coneixement de vuit animals morts a mans de caçadors furtius a la zona; més concretament, es tracta de cinc cérvols, un cabirol i dos senglars. Tots haurien estat abatuts de nit i a prop de la carretera de les Llosses, informen fonts properes a la investigació. En aquest context, forestals consultats per Diari de Girona expliquen que «sempre es repeteix el mateix modus operandi»: els furtius es desplacen amb vehicles 4x4; quan albiren l'animal, encenen uns focus que enceguen les preses, un moment que aprofiten per abatre-les.



Una mort per atropellament

Els casos més recents, assenyalen les mateixes fonts, es van produir durant els mesos de març i febrer; això no obstant, aquesta mateixa setmana s'ha tornat a disparar l'alarma arran de la mort d'un cabirol, que va ser trobat decapitat. En aquesta ocasió els investigadors creuen que la mort va ser per atropellament, ja que el cos de l'animal no presentava cap impacte de bala. Habitalment els caçadors furtius tallen el cap als cabirols que abaten per treure profit econòmic de la cornamenta, tot i que quan es tracta de femelles això no passa, de manera que matar-les –com ha passat en diverses ocasions al Ripollès els últims mesos– no tindria cap sentit.

Per controlar els furtius s'han instal·lat càmeres a peu de carretera a fi de saber quins vehicles hi accedeixen. Amb aquesta mesura es pretén facilitar la feina dels agents que tenen la complicada tasca de controlar una zona boscosa molt extensa; estranyament s'encampen il·legals però els controls, amb registre inclòs de vehicles durant nits senceres, serveixen per dissuadir els infractors, gràcies a l'efecte boca-orella. L'alcalde de les Llosses, David Serrat, condemna els fets, tot i que afirma que «és molt complicat de tenir-ho controlat». A la mateixa carretera, dins del límit territorial del Berguedà, hi ha hagut detencions.