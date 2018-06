Cau una banda que hauria comès un centenar de robatoris a la província

Operatiu dels Mossos d'Esquadra contra una banda de lladres especialitzada en l'assalt de cases a les comarques de Girona. Els pispes d'aquesta organització criminal estan relacionats amb desenes de robatoris d'habitatges en els últims mesos. L'operatiu policial es va desenvolupar des de primera hora d'ahir en diferents punts de Catalunya i es va concretar en diversos escorcolls. Hi va haver detinguts a Badalona i Barcelona i, segons fonts citades per l'agència ACN, la previsió era que el nombre d'arrestats superés la desena. La banda estaria relacionada amb més d'un centenar de robatoris en cases de la Garrotxa, la Selva i el Baix Empordà. Els lladres eren «silenciosos» i normalment aprofitaven per entrar als domicilis quan no hi havia els seus propietaris a dins. La causa està sota secret de sumari.

Els robatoris en habitatges a les comarques de Girona van viure un primer trimestre de 2018 a l'alça. En concret, els robatoris amb força en domicilis van créixer de gener a març un 20,9%, segons dades del Govern espanyol. Una tendència creixent que ja està essent una tònica dels darrers dos anys a la província. Segons el balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior dels tres primers mesos de l'any, es van produir 1.012 casos, quan en canvi, durant el mateix període de l'any passat, en van ser 837. El degoteig de robatoris en domicilis es produeix a tota la demarcació i el cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, destacava a mitjans d'abril que els Mossos d'Esquadra estan en lluita constant contra aquest tipus de lladres i que, malgrat que l'any passat van baixar una mica, era un dels temes al qual dediquen més esforços. Els Mossos hi van dedicar fins a 264.000 hores durant el 2017, el que equivaldria a tenir a 156 agents al carrer només pel que fa a prevenció d'aquests fets.

La província s'ha convertit en una de les que lideren els robatoris amb força en domicilis durant el primer trimestre d'aquest 2018. Es troba en el setè lloc d'Espanya, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de l'Interior. Al capdavant de la classificació hi ha la província de Barcelona, on també han pujat aquest tipus de fets, amb 4.538 casos.