Detenen un conductor borratxo després de provocar un accident amb 2 ferits a Mont-ras

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor borratxo que ahir va provocar un accident amb dos ferits a la carretera C-31, a l'alçada de Mont-ras (Baix Empordà). L'arrestat conduïa un cotxe i va encalçar la moto amb la qual circulaven les víctimes. Els agents van rebre l'avís a les 12.43 i, quan van arribar al lloc, van viure que el conductor del vehicle tenia símptomes d'anar begut.

A la prova d'alcoholèmia va donar 0,57 mg/litre d'aire expirat, el doble de la taxa permesa i que se situa en positiu penal. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra van arrestar el conductor del vehicle com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol.

El detingut, veí de Palafrugell i de 50 anys, és un vell conegut per la policia perquè acumula nombrosos antecedents per delictes de trànsit i contra el patrimoni, com ara robatoris. L'home està pendent de passar a disposició del jutjat instructor en funcions de guàrdia.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre les víctimes que anaven en una moto amb matrícula belga i les van traslladar a l'hospital universitari Doctor Josep Trueta de Girona en estat greu.

Fonts hospitalàries van concretar que, ahir, l'home estava ingressat a l'UCI en estat greu i pronòstic reservat. La dona tenia diverses fractures i pronòstic reservat. Les dues víctimes són d'origen belga i tenen 62 i 64 anys.