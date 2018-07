2.002 expresos polítics del franquisme indemnitzats a Girona

La Generalitat de Catalunya ha concedit en els últims 17 anys 22.449 indemnitzacions a persones que van ser empresonades per actes d'intencionalitat política i defensa de les llibertats durant la Guerra Civil i el franquisme i per als seus familiars directes. D'aquests, 2.002 sol·licitants són de les comarques gironines. La mitjana de l'import per indemnització és d'uns 2.300 euros i en total s'han repartit més de 52 milions.

En conjunt, la Generalitat ha tramitat 39.488 expedients, encara que no tots s'han concedit. Els ajuts es van posar en marxa l'any 2000, moment en el qual va rebre la majoria de peticions (33.853) i en va concedir 19.551. Aquell any, de les comarques gironines, les peticions van ascendir a 3.211, i en van concedir 1.838. L'Estat espanyol ja indemnitzava els expresos polítics del franquisme en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, només a partir dels 60 anys i si n'havien complert 3 a la presó. Des del 2000, la Generalitat concedeix els ajuts i va eliminar els requisits d'edat, temps de condemna (només cal acreditar un dia de llibertat privada per a acollir-se a la indemnització), i va ampliar els llocs on es va produir la privació de llibertat (camps de concentració i batallons disciplinaris) i també compensa familiars directes. El 2005, la Generalitat va ampliar les indemnitzacions també al període de la Guerra Civil. Fins ara només es contemplaven les persones empresonades a partir de l'1 d'abril de 1939. La Generalitat també va revisar les sol·licituds que es van presentar i que van ser desestimades per referir-se a empresonaments anteriors a la data.

Les peticions d'indemnització van anar caient fins a l'any 2010. Des de llavors, la majoria són familiars els que acrediten la privació de llibertat dels ascendents. Des del 2012, per exemple, a les comarques gironines només s'ha fet una sol·licitud anual i se n'han concedit dues, mentre encara n'hi ha tres en tràmit (com es pot veure en el quadre adjunt a la notícia).

Per comarques, al Gironès s'han concedit 434 indemnitzacions, al Baix Empordà 424, a l'Alt Empordà 353, a la Selva 289, a la Garrotxa 218, al Ripollès 153, al Pla de l'Estany 98 i finalment 31 a la Cerdanya.

Cada indemnització es calcula segons el temps acreditat de privació de llibertat. Fins al sisè mes són 901,52 euros i a partir del setè és de 168,28 per mes, fins a un màxim de 6.010,12, que corresponen a 3 anys.