Campdevànol contracta un nou agent cívic i educador ambiental

L'Ajuntament de Campdevànol va estrenar la setmana passada la figura d'educador ambiental i agent cívic, tasques que estaran concentrades en una mateixa persona, Francesc Trena. Es tracta d'un lloc de treball gestionat a través de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i que, gràcies a una subvenció, el contracte tindrà una durada de sis mesos.

La tasca d'educador ambiental es desenvoluparà els caps de setmana a la font del Querol i al torrent de la Cabana, dos llocs que acullen molta afluència de visitants. S'encarregarà de donar informació a qui li demani, de resoldre dubtes de la normativa que s'està aplicant en aquests paratges, com per exemple en matèria de gossos o deixalles. «En definitiva, serà una peça més de la gestió mediambiental que s'hi està fent», explica la primera tinent d'alcalde, Dolors Costa.

La tasca d'agent cívic es realitzarà dins del municipi, on s' informarà els ciutadans i es vetllarà perquè es compleixin diverses normatives a nivell municipal, com la problemàtica dels excrements de gossos. Aquesta tasca tindrà un caràcter informatiu, en cap cas sancionador. L'agent cívic circularà per Campdevànol dimecres i dijous «i tant ens el podrem trobar a les 7 del matí com a les 10 de la nit», assegura Costa.



Pedagogia pel civisme

Precisament, la tinent d'alcalde valorava molt positivament aquesta nova figura, «que voltarà pel poble donant informació i fent pedagogia a favor del civisme». Per la seva banda, Francesc Trena té molt clara la seva funció, ja que la seva filosofia sempre ha estat a favor «de convertir el planeta en una finca privada, és a dir, tractar-lo com si fos casa nostra».