Experts mundials formen ginecòlegs en l'ús d'ecografies per diagnosticar lesions de l'esfínter durant el part

Ginecòlegs experts en sòl pelvià es reuneixen avui a l'hospital Josep Trueta de Girona per conèixer de primera mà les noves tècniques diagnòstiques de lesions d'esfínter anal a través d'ecografia. S'estima que un 10% de les dones patiran durant el part algun tipus de lesió de l'esfínter anal, que poden ser de diferent consideració. La majoria d'aquestes lesions es tracten en el mateix moment del part i no deixen seqüeles, però les de més gravetat poden arribar a causar incontinència anal.

Per comprovar la gravetat de les lesions d'esfínter i d'altres produïdes en el sòl pelvià durant el part es fan servir diferents tècniques d'imatge, com ara l'ecografia endoanal i la ressonància magnètica. En els darrers anys alguns especialistes han començat a utilitzar l'ecografia transperineal 3D com a prova diagnòstica, ja que permet obtenir els mateixos resultats, però comporta clars avantatges en relació amb la ressonància: és més ràpida, la poden realitzar els mateixos ginecòlegs sense necessitat d'haver de sol·licitar la prova als radiòlegs, i és més còmoda per a les pacients.

Les ecografies del sòl pelvià permeten estudiar les estructures internes, com ara l'esfínter. Són òptimes per diagnosticar certes patologies ocasionades pel part, com ara el prolapse, la incontinència urinària i la fecal, que és la que centra la sessió d'avui.

Els experts internacionals que participen en la sessió d'avui al Trueta són els pioners en l'ús d'aquesta tècnica, ja que l'han estudiat, investigat i validat. L'objectiu de la sessió és poder formar els ginecòlegs especialistes en sòl pelvià per poder realitzar i interpretar les ecografies de l'esfínter anal i poder-les introduir com a prova diagnòstica en els seus respectius centres. Aquest és el cas del Servei de Ginecologia del Trueta, organitzador de la jornada Diagnòstic de les Lesions de l'Esfínter Anal en el Segle XXI.

Entre els principals experts mundials d'aquesta tècnica que són a Girona hi ha Joseph Lee, membre de la International Urogynecological Association (IUGA); Hans Peter Dietz, catedràtic associat en Ginecologia i Obstetrícia de la Universitat de Sydney; Rodrigo Guzman Rojas, investigador en Uroginecologia de la Universitat de Sydney, cap de la Unitat de Sòl Pelvià de la Clínica Alemanya de Santiago de Xile i professor de la Universitat de Xile, i Ka Lai Shek, professora de Ginecologia i Obstetrícia a la Western Sydney University. També hi participa Ramon Farrés, cap de la Secció de Cirurgia Colorectal del Trueta.



Uns 80 casos d'estrips perianals l'any

Al Trueta hi ha cada any uns 1.500 parts. En uns 80 casos les mares pateixen estrips perianals, els quals són valorats a la consulta de sòl pelvià. Les tècniques d'imatge ens permeten saber els danys que han patit l'esfínter i altres estructures pelvianes. Depenent de l'abast dels danys, la dona pot tenir símptomes (a curt o a més llarg termini) o no tenir-ne mai.

Només en uns quatre casos a l'any, el dany ha arribat a produir incontinència fecal de forma immediata. La prova també permet actuar de manera preventiva, ja que es pot aconsellar un futur part per cesària a una dona que presenta un esfínter danyat arran d'un part anterior. D'aquesta manera s'evita l'empitjorament de la lesió en un altre part.

La jornada d'avui ha reunit una trentena de ginecòlegs especialistes en sol pelvià vinguts d'arreu de l'Estat. Durant la sessió, a més del vessant més teòric, els experts realitzaran ecografies en directe que seran seguides pels assistents. La jornada compta amb el suport de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.