La CGT denuncia que Educart ha fet fora tres empleats per negociar condicions

El sindicat CGT de Girona ha denunciat que l'empresa Educart ha acomiadat tres treballadors després que presentessin un conjunt de propostes per millorar les condicions laborals dels treballadors. Els fets es remunten a l'abril, quan cinc treballadors van presentar a la direcció de l'empresa un llistat amb diferents mesures, entre les quals hi havia un augment salarial i que es paguessin els desplaçaments laborals. Malgrat que la direcció va acceptar part de les propostes, els cinc representants dels treballadors van seguir negociant l'augment de sou i les dietes de desplaçament. El sindicat ha assegurat que enmig d'aquestes negociacions es van produir sobtadament els tres acomiadaments.

Segons el sindicat, aquesta maniobra es va produir després que la direcció contractés una consultora experta en reestructuració i deslocalització de plantilles. Aquesta consultora els va elaborar un informe en què es justificaven els tres acomiadaments per «raons econòmiques». El motiu és que Educart va deixar cinc serveis que oferia a equipaments culturals de cop perquè, segons ha explicat el sindicat, l'empresa va afirmar que no eren sostenibles. Amb la pèrdua d'aquests serveis ja no es necessitava més les tres persones i se les va acomiadar.

Davant d'aquesta acusació, la direcció d'Educart ha respost que la decisió presa va ser de no renovar alguns dels contractes que finalitzaven el juny i fer fora altres treballadors que ja no necessitava. A més, en el comunicat expliquen que Educart és una «empresa petita» que ofereix serveis educatius i culturals per a museus i equipaments similars i que es tracta d'un «sector difícil». Per això ha hagut de fer fora diversos treballadors de la plantilla, entre ells els tres representants sindicals. Però la direcció també ha recordat que encara hi ha altres membres de la secció sindical que segueixen en plantilla i, per aquest motiu, desmenteix que sigui una mesura en contra de les negociacions per les millores de condicions laborals.

Tot i així, des del sindicat gironí creuen que aquest informe presentat per la consultora és «un muntatge comptable» per tal de desarticular la lluita sindical. Per això han demanat la reincorporació dels tres treballadors, així com també un augment de sou i el pagament de tots els trajectes per motius de feina. La direcció els ha recordat que si ho consideren oportú, poden utilitzar els recursos legals que tenen a l'abast per denunciar la situació.

La CGT també afirma que el sou net dels treballadors és de 7 euros l'hora per fer activitats que necessiten formació i coneixements concrets com ara la gestió de reserves, el disseny de les visites als recintes o tallers en diversos idiomes. A més, com que no es pagaven els desplaçaments, els sindicats apunten que el sou net per a una persona que treballés a jornada completa no arribava als 900 euros mensuals.