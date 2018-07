El Trueta estrena unes Urgències més «humanes»

Més espai, llum natural i facilitats perquè el pacient pugui estar acompanyat són les principals novetats de les noves Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona que ahir es van posar en funcionament després de setze mesos d'obres. Les noves instal·lacions són el resultat de la primera fase del projecte de reforma i ampliació de l'àrea, i que, a més d'incrementar el confort per als pacients i els setanta professionals que hi treballen busquen «humanitzar» el servei, pel qual cada any passen uns 70.000 usuaris, destaca Carles Cordon, adjunt a la direcció d'infermeria de l'àrea de crítics i urgències del Trueta.

El nou espai, subratlla Cordon, permet «dignificar un servei que ja tenia molts anys i que anava quedant obsolet, era una necessitat imperiosa la renovació». En aquest sentit, assenyala, la reforma va en la línia «d'humanitzar les urgències i fer més partíceps les famílies i els acompanyants». «En la mesura que sigui possible, intentarem que el pacient pugui estar acompanyat, que abans era impossible per problemes d'espai», diu. «Tenir algú dona confort al pacient, perquè està més tranquil, i també ajuda al familiar, que abans es quedava fora esperant i sense saber ben bé què passava», assenyala.

De cara als professionals, explica, el gran avantatge és que es tracta d'un «espai nou i més ordenat», que a més «permet treure gent dels passadissos» i treballar amb llum natural, perquè bona part de l'àrea estrenada ahir rep llum de l'exterior.

El trasllat des de l'espai que fins ara ocupava el servei cap a aquesta nova zona, que s'ha guanyat gràcies a la reubicació del Laboratori Clínic Territorial al Parc Martí i Julià de Salt, es va desenvolupar sense incidències destacades. «La principal dificultat ha estat moure coses que ja estan en funcionament i que per tant, no es poden traslladar amb antelació, però gràcies a l'esforç dels professionals tot ha anat bé», destacava ahir Cordon.

La porta d'entrada a la nova zona està situada a pocs metres de l'antiga àrea d'Urgències, que allibera un espai que es remodelarà en la segona fase de l'obra, que el centre preveu que estigui enllestida l'estiu vinent. Els treballs s'han organitzat en fases, per fer compatible l'activitat assistencial amb els avenços dels operaris.

El projecte global, en què s'invertiran més de 3,6 milions d'euros, permetrà doblar la superfície del servei, que passarà de 1.200 metres quadrats a 2.300.

Un cop acabada tota l'obra, a part dels 22 boxs amb 31 punts assistencials que s'han estrenat ara, el Servei d'Urgències disposarà de dotze punts d'observació monitorada i de quatre punts d'atenció per als pacients crítics.

També cal destacar que hi haurà cinc consultes específiques per als pacients menys greus, vuit butaques i una zona de traumatologia, amb cinc punts d'atenció i l'àrea de triatge.