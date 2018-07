Quatre joves gironins moren en un xoc frontal a Vidreres

Cap de setmana negre a les comarques gironines per la mort de quatre joves en un accident a la C-63, a l'altura del quilòmetre 8,5, al terme de Vidreres. Per causes que s'estan investigant, tot i que els Mossos apunten a un excés de velocitat, es va produir una col·lisió frontal entre un turisme amb cinc ocupants i una furgoneta.

Com a conseqüència de la topada, van morir el conductor i tres passatgers del cotxe: I.T.LL, de 29 anys i veïna de Sils, I.G.G., de 26 anys i veí de Salt; K.D.E.J., de 23 anys i veí de Vidreres i J.A.M., de 21 anys, també veí de Vidreres. Dues de les víctimes mortals treballaven a l'empresa Gas Gas de Salt, que va fer un tuit lamentant la pèrdua i enviant ànims a les famílies. També va resultar ferit el cinquè ocupant del Seat, un altre veí de Vidreres, que va quedar en estat crític i va ser traslladat fins a l'hospital Josep Trueta, on va ser intervingut d'urgència. Pel que fa als ocupants de la furgoneta, d'origen alemany, el conductor va quedar ferit lleu, mentre que la dona que anava al seient de l'acompanyant es troba en estat crític i està ingressada a la UCI del Trueta.

Arran de la incidència es van mobilitzar deu patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers (que van realitzar tasques d'excarceració) i cinc ambulàncies del SEM. També es va activar el servei de suport psicològic. Pel que fa a l'afectació viària, la C-63 va quedar tallada a Vidreres en els dos sentits de la marxa des de les 5 - hora en què es va rebre l'avís - fins a les 9 del matí, aproximadament.



Un excés de velocitat

Els Mossos van apuntar que l'excés de velocitat hauria estat la principal causa del greu accident mortal. L'intendent Vicenç Gasulla, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, en unes declaracions recollides per ACN, va explicar que «el turisme anava cap a Lloret de Mar a una velocitat molt superior als 60 km/h permesos» i que hauria ocupat el carril contrari per acabar «xocant frontalment contra la furgoneta, que anava en direcció a Vidreres».

La policia ha arribat a aquesta conclusió després de veure les deformacions dels vehicles i estudiant la manera com el motor del cotxe va sortir disparat uns 20 metres més enllà del vehicle, cosa que significa que hi havia una alta energia en l'impacte. De moment Gasulla no descarta cap opció, però creu que ni la mínima humitat que hi havia a la carretera ni altres factors com la son, l'alcohol o drogues, haurien estat els causants de la topada. Gasulla també va explicar que la carretera no ha patit últimament excessiva accidentalitat, tot i que la policia catalana hi presta una atenció especial per l'afluència de turistes cap a Lloret de Mar.

El darrer sinistre amb un nombre similar de morts a les comarques gironines va tenir lloc l'any passat a Molló, on dos nois i dues noies d'uns 30 anys van perdre la vida en un accident en una pista de muntanya que connecta les poblacions d'Espinavell i Setcases. Anteriorment, el 2016, set persones van morir en un accident de trànsit a la carretera N-II, al seu pas per Pont de Molins per anar un d'ells a una velocitat excessiva.